Dani Flow reacciona tras ser cancelado en redes sociales: "le pido a la gente que me escuche"

En las últimas horas el nombre de Dani Flow ha cobrado relevancia en las redes sociales, aunque no por su polémica música, sino por una serie de declaraciones que hizo en 2022 y en las que salió en defensa del youtuber Rix, quien fue acusado de abuso por la influencer Nath Campos.

En ese entonces, el originario de Irapuato no solo criticó el proceso legal en contra de Rix, mismo que mantuvo en el reclusorio por más de siete meses; también se lanzó en contra de la propia Campos y del movimiento feminista: "fue una pendejada por lo que lo metieron a la cárcel. La morra esa vale v*rga, ¿eso qué, wey? Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar a la calle. Esas ni ´rucas se deberían de llamar", dijo a través de un podcast.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y además de recibir cientos de críticas en su contra, también se inició con la petición de que el trapero fuera cancelado debido a sus palabras "misóginas".





Tras los ataques de los usuarios, Flow decidió romper el silencio y en una transmisión en vivo pidió a sus detractores que antes de atacarlo, al menos, se den la oportunidad de escuchar sus argumentos: "Lo que le pido a la gente que está ahorita encima de mi es que me escuche. Es lo más humano que pueden hacer, escucharme", inició con su discurso.

El intérprete "Rreggaeton champagne" destacó que sus palabras fueron sacadas de contexto, aunque volvió a defender a su amigo, esto a pesar de que el propio youtuber se confesó culpable y cumple una condena bajo libertad condicional: "Yo no considero que tenga ningún amigo violador, partiendo de ahí ¿ok? Así como tú crees que pasó, yo creo no pasó; así como tu confías en un lado, yo confío en el otro", agregó.

Asimismo, afirmó que nadie puede juzgarlo por sus amistades y que si su relación con Rix va llevarle a tener más detractores, es algo que no le interesa: "Cada quien es libre de tener las amistades que quiera tener, y si me van funar por eso, no me importa".

Dani Flow habla sobre el feminismo

Lo que sí le preocupa, aseguró, es que los usuarios quieran contraponerlo con el feminismo pues, de alguna u otra manera, es un movimiento al que le gustaría sumarse: "Yo soy muy ignorante en ese tema, hay muchas cosas que no sé; pero, como tal, siempre lo he visto como algo positivo, algo de lo que me gustaría formar parte porque tengo una hija".

Sin embargo, hay algo en específico con lo que no comulga: las quemas y destrozos que suceden en las marchas. Incluso, explicó que muchas de las cosas que dijo durante el podcast, como que las llamadas "radicales" no deberían ser consideradas mujeres, fueron hechas desde el coraje ya que había presenciado uno de estos eventos horas antes:

"Dije un comentario super desacertado del cual me arrepiento, pero estaba enojado porque vi como estas mujeres le destruían el puesto a dos señoras. No quise decir eso, pero creo que ellas sí están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo", expresó.

Pero eso no fue todo, Flow llamó a estas mujeres "delincuentes" y lamentó que, según su criterio, estos actos le resten importancia la lucha: "Ahí es donde yo digo '¿qué rollito primavera?' A mi me gustaría que la voz de mi hija se escuchara y no lo que hace una 'delincuente'. Definitivamente estoy en contra de las rucas que destruyen cosas de otros que no tienen la culpa de nada".

Por último, el trapero aseguró que si después de esta explicación quieren continuar con la campaña de cancelación en completamente válido, pero prefiere dar su opinión real a quedarse callado : "prefiero que me cancelen y estar tranquilo de haber dicho lo que creo, ser un artista de: 'hey mi gente, escuchen mi música, aquí estamos con todo en el movimiento'. Yo no soy ese tipo de persona", finalizó.









Estas nuevas declaraciones dividieron las opiniones de los usuarios, pues aunque muchos o cuestionaron por demeritar el caso de la influencer, otros pidieron dejar de darle voz; mientras que otros más dijeron no haberse sorprendido debido al contenido de su música, el cual consideran "denigra a las mujeres





