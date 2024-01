Dani Flow arremete contra Nath Campos y jóvenes feministas: "Esas, ni ´rucas´ se deberían de llamar"

Anoche se viralizó una entrevista que Daniel Balladares, mejor conocido como Dani Flow, en donde da a conocer su postura sobre el caso legal que el youtuber Rix enfrentó en 2021, acusado por Nath Campos por abuso sexual, cuando fue aprehendido por la Fiscalía General de Justicia e ingresado al Reclusorio Oriente, en donde permaneció siete meses, antes de que aceptara su culpabilidad y obtuviera su libertad condicional; el cantante mostró su inconformidad por la forma en que se manejó la información y se condenó al influencer.

En junio del 2022, el podcaster Charly Galleta entrevistó a Dani Flow, conocido en ese momento como "freestyler", en la que el joven de 27 años cuenta cómo comenzó su carrera en la música, pues recordó que desde que tenía ocho años, se sintió influenciado por el reguetón que se escuchaba en el "barrio" canadiense al que se mudó con su madre, ya que es originario de Irapuato, Guanajuato.

Además, el reguetonero habló sobre su opinión sobre los hechos que se dieron a conocer públicamente en 2021, cuando la youtuber Nath Campos compartió en sus redes sociales el video "Mi historia de abuso", en el que narró que en 2019 había sido víctima de abuso después de que asistió a una fiesta de amigos, en el que coincidió con Rix, el joven se ofreciera a llevarla a su casa, en la que abuso sexualmente de ella, mientras estaba bajo los efectos con el alcohol.

En ese momento, fue un tema muy comentado por la opinión pública, que tomó parte en el caso; algunas personas defendían a Nath y otras al influencer que, en principio, aseguró que era incapaz de constreñir a una persona de llevar a cabo un acto sexual sin su consentimiento, pues expresó que, así como ella, había bebido mucho y no recordaba, a ciencia cierta, como habían sucedido los acontecimientos.

Sin embargo, en 2021, Rix reconoció su culpabilidad y su sentencia, de tres años y dos meses, por lo que ahora la enfrenta en libertad condicional; también tuvo que pagar 13 mil 499 pesos por la reparación de daño moral.

Mientras Rix enfrentó la acusación, muchos colegas y amigos mostraron su apoyo a Nath, fue precisamente acerca de esta postura de la que Dani Flow en la entrevista con Charly Galleta, pues a pesar de que reconoció que el tipo de contenido que subía Rix a sus redes no era de su agrado, destacó que, para él, el motivo por el que fue encarcelado fue insustancial.

"¿Tú cómo lo percibiste desde tu trinchera? (El asunto de Rix)", pregunta Charly al reguetonero.

"Fue una pend*jada y eso que me c*ga Rix como personaje, ¿ves que se salía a la calle a molestar a la gente, wey? Eso contenido no me gusta, pero sí fue una pend*jada por lo que lo metieron a la cárcel, pendejada.

"¿O sea ¿tu crees que es pend*jada el fallo legal o la forma en que los youtubers, la comunidad de compañerismo de trabajo lo trató, o en si todo el asunto?".

"Todo, todo. Pinches vatos mierd* a la v*rga todos, si a mí me pasara algo así, la neta me daría mucho coraje".

Además, dio a conocer su postura sobre Nath, pues condenó a la joven por seguir conviviendo públicamente con Rix, tras el abuso que sufrió en 2019.

"La morra esa vale v*rga, ¿eso qué, wey?, o sea hay fotos de ella con ese wey, después de lo que pasó eso según, en el Azteca, me c*gan esas morras... esas y las que salen a rayar sus pend*jadas a la calle, las dos, esas ni ´rucas se deberían de llamar", expresó.

"Vuelvo y te repito, el feminismo como tal..., hay gente que sale a marchar bien, todo bien, no tengo problema con las ideas de las personas, pero sí tengo pedos con que salgan y hagan un desmadre, siento que se ven mal pues, no sé, wey, me da cosa hasta hablar de esa gente", detalló.

Eso no fue todo lo que dijo

A raíz de sus declaraciones respecto al caso, el podcaster preguntó a Dani Flow qué opinión le merecía el feminismo, y aunque el cantante no expresó cuál era su postura, dijo que consideraba que las jóvenes usaban como pretexto este movimiento para generar caos, por lo que preferiría mantenerse alejado de ellas.

"No creo que sea el feminismo, siento que son las morras que se agarraron del feminismo para vivir su p*ta locura, esas morras necesitan atención, muchas de ellas".

También destacó que él nunca se había visto inmiscuido en un problema, acusado por una mujer.

"No, me caen gordas a la v*rga, wey, ¿para qué me les voy a acercar? Ni para ´insertármelas´, a la v*rga, wey. La verdad me da coraje, wey, siento que es una mancha social. Espero ser lo suficiente papá para mi hija, para que nunca nunca nunca esté cerca de esos movimientos", indicó haciendo referencia a las hijas que pueda llegar a tener, .

