Ni la popularidad ni la experiencia en el medio artístico pudieron salvar a Rossana Nájera de un engaño que terminó con sus ahorros. Hoy, la actriz comparte públicamente cómo fue víctima de un fraude inmobiliario.

La protagonista de “Hermanas, un amor compartido” relató en un encuentro con la prensa que hace algunos años recibió una oferta para comprar un departamento, una oportunidad que se le hizo tan buena que decidió invertir el capital que había reunido con esfuerzo.

Aunque la actriz prefirió no dar muchos detalles debido a que el caso aún sigue en litigio, explicó: “Hay un fraude, compré un departamento y fue un fraude, no me entregaron el departamento ni me regresaron el dinero. Estamos en eso, estamos en audiencias y yo espero chismearles un poquito pronto de que ya esté a nuestro favor”.

Por el momento, Nájera mantiene la esperanza en el proceso legal que llevan sus abogados: “Ya no hay vuelta de hoja, nada más que todo es un proceso, sobre procesos muy largos”, agregó.

Rossana también detalló que, en un principio, trató de mantener el asunto en bajo perfil, pero luego consideró que su experiencia podría servir de advertencia a otras personas:

“Dije: ‘Rossana, capaz de que alguien está ahorita a punto de comprar un departamento y ve tu nota’. También está padre que se cuiden. Creo que esas cosas sí hay que compartirlas, sobre todo para que no les pase a las personas que están a punto de hacer algo así, que lo chequen con lupa porque es el trabajo de toda la vida”.

