Rodrigo García pone en jaque a la Familia

Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas y Natalia Solián son hermanas y de armas tomar. Así se le verá en la película Familia, dirigida por Rodrigo García, en donde precisamente los integrantes de una de ellas se enfrentan a una decisión que impactará en la vida de todos.

“Soy la menor de las hermanas, un poco como la oveja descarriada de un trío de rebeldes que son todas ellas”, adelanta Natalia.

“Es como una película que va desde el cotidiano, que quizá pensaríamos no pasa nada, pero en esa sutileza de relaciones hay todo un universo por debajo de la mesa que está ocurriendo y no se necesita tener bombas explotando para denotar que está caliente la cosa”.

El elenco de Familia, que llegará a la plataforma Netflix el próximo 15 de diciembre, incluye a Daniel Giménez Cacho (Bardo), como el papá de las hermanas, y la española Maribel Verdú (Y tu mamá también), quien interpreta a la nueva pareja del patriarca.

Natalia, recientemente nominada al Ariel por la cinta de terror Huesera, dice que desde el guión se notaban personajes femeninos fuertes.

García, el realizador, es hijo del escritor Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad, Noticia de un secuestro y Crónica de una muerte anunciada. En su filmografía se encuentran, entre otras, Almas pasajeras y Los últimos días en el desierto.

“El personaje (de ella) tiene esa rebeldía, pasión y brutalidad y una cosa políticamente incorrecta, que confronta su relación familiar desde la disidencia”, dice Solián.

“Rodrigo es un director bastante especial: en un nivel material es sensible y también de mucha energía, una combinación que no es tan común y además como opera cámara, tiene perfectamente toda la acción pensada”, agrega la actriz sobre el director.

Con drama y comedia

Recién Solián asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia donde presentó la cinta No voy a pedirle a nadie que me crea, que coprotagoniza al lado de Darío Yazbek. Basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos, sigue a un joven que presencia el asesinato de su primo, viéndose presionado a participar en un negocio de alto nivel ilegal en Barcelona, a donde se lleva a su novia.

“Soy alguien que sobre piensa y construye las cosas con este constante análisis de querer hacer sociología, que me gusta, pero aquí Fernando (Frías, el director, Ya no estoy aquí) me decía que necesitaba dormir eso y que viviera desde otra perspectiva, la de alguien que no sabe nada, de frescura, ingenuidad”, comenta.

No voy a pedirle a nadie que me crea es también una producción de Netflix sin fecha de estreno.