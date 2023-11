Poner atención a lo que los niños tienen para decir, pero también, escuchar la experiencia de los adultos mayores. Eso es para los actores de voz de la cinta animada Leo, Mauricio Castillo y Gerardo García, una de las enseñanzas que se llevaron de trabajar en esta película y que, esperan, también el público tome.

La historia sigue a un lagarto de 74 años llamado Leo (García, en la versión en español), quien junto a su amigo tortuga Squirtle (Castillo) vive en una pecera en un salón de clases. Su realidad cambia cuando se entera de que le queda un año de vida y decide escapar para vivir al máximo el tiempo que le queda, pero termina siendo el consejero de los pequeños alumnos del salón.

“Es algo que hemos perdido: escuchar a los que nos llevan un poco de ventaja en la vida, algo podemos aprender, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena pero escuchar no te quita nada, te puede dar más del tiempo que empleaste para escuchar un consejo”, señala Gerardo en entrevista con EL UNIVERSAL.

En esto coincide Castillo, quien destaca que todo el conocimiento que una persona puede tener no tiene ningún sentido si no lo comparte, de ahí que sea importante el puente de comunicación que en la historia se construye entre las dos generaciones.

“Les va a mover los sentimientos y a la generación que está en medio les va a mover el tapete de decir: ‘¡reacciona!’ no permitamos que nuestra vida sea tan estática ni tan simple, tan zona de confort”, considera Mauricio Castillo.

En esa línea, los actores invitan al público a cuestionarse lo que actualmente están haciendo con su vida, pues, señalan, si no es lo que quieren, no están en el lugar correcto.

“Eso nos puede llevar a ser personas más contentas con nosotros y con nuestros procesos”, considera Gerardo.

La cinta animada y musical, que este martes llega a la plataforma Netflix, fue escrita por Robert Smigel, Paul Sado y Adam Sandler, este último es quien en el idioma original es el encargado de dar voz a Leo.

“Lo importante de los personajes es que llevan una relación de amistad, y por supuesto no son iguales porque si no, no podrían ser amigos, si pensaran igual no se llevarían”, reflexiona Mauricio Castillo.

“Los personajes se complementan, por eso son importantes, y las relaciones de amistad las tienen todos, no importa si eres niño, adolescente, adulto o persona de la tercera edad. Yo tengo amigos a los que tengo 50 años de conocer y también otros que tienen 20, no importa la diferencia de edades”, apunta el actor.