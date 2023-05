Rihanna no esperó hasta la noche para deslumbrar a la audiencia del Met Gala, pues apareció en las redes sociales con un despampanante look Chanel.

La cantante de “Umbrella”, que está esperando a su segundo hijo con el rapero A$AP Rocky, subió a su Instagram algunas imágenes con un atuendo vintage de la lujosa marca de ropa y accesorios.

“Ni siquiera el lunes”, agregó junto al post. Recordemos que en la edición 2023, que se llevará a cabo este 1 de mayo, los looks estarán inspirados en "Karl Lagerfeld: una línea de belleza". Se trata del polémico diseñador alemán que murió en 2019 y diseñó para Balmain, Patou, Chloé y Fendi, asimismo fue director creativo de Chanel .

RiRi traía puesto un minivestido blanco de Coperni con plumas que adornaba su “Baby bump”, además lo combinó con una chaqueta corta del mismo material.

De acuerdo con “Page Six”, el conjunto formó parte de la colección prêt-à-porter de otoño de 1994 de y se creó con piel sintética negra con los detalles en blanco.

La cantante también agregó un sombrero de los mismos tonos y unas gafas de sol con las icónicas dobles C de la marca, también de 1994.

El resultado provocó las reacciones de algunos de sus 149 millones de seguidores, quienes le escribieron que se veía hermosa y aseguraron tenían altas expectativas de su vestuario para la gala.

¿Dónde y en qué horario ver el Met Gala?

El evento se podrá ver en vivo a través de las redes sociales de Vogue, esto, a partir de las 18:00 horas del centro de México, así como en su página oficial.

Hasta el momento se especula que desfilarían famosos como Kim Kardashian, Billie Eilish, Kendall Jenner, Blake Lively, , Gigi Hadid, Naomi Campbell, Devon Aoki, Adult Akech y Gaia Gerber.

Blake Lively attends The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the "In America: An Anthology of Fashion" exhibition on Monday, May 2, 2022, in New York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP, Archivo EL UNIVERSAL.