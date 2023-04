Met Gala: Las temáticas más extravagantes a través de la historia de la pasarela

Al igual que los Oscar son importantes para la industria cinematográfica, la Met Gala lo es para los amantes de la moda. El evento más fashionista del año tiene por sede al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) y se distingue por su vanguardia conceptual.

Este 2023, la Met Gala rendirá homenaje a Karl Lagerfeld, quien estuvo al frente de la firma Chanel durante más de 3 décadas. Por varios años, el evento se ha realizado bajo la dirección de Anna Wintour, editora de Vogue, quien no para de sorprender en cada edición.

Foto: AP / Tony Gutierrez

¿Qué significa el Met Gala?

La Met Gala reúne a personalidades de la alta sociedad, celebridades, diseñadores y artistas para la inauguración de la exposición anual de moda. Pero más allá del lujo y la creatividad, el objetivo es reunir fondos para el Instituto del Vestido.

Ya sea por su código de vestimenta o concepto, estas son algunas de las ediciones que han pasado a la historia por caer en lo “extravagante”:

1.“Cubism and Fashion”. En 1998, Picasso y otros artistas del cubismo se apoderaron de la pasarela. Las y los famosos plasmaron grandes obras de la pintura en sus atuendos para la noche.

2.“Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations”. En 2012, las grandes firmas de diseño se enfrentaron a una noche de abundante glamour, pero con siluetas sofisticadas.

Si bien la temática no fue de las más llamativas a nivel visual, las figuras detrás de ella presentaron una contraposición de movimientos: Elsa Schiaparelli, diseñadora de la posguerra con estética surrealista, y Miuccia Prada, su sucesora en el siglo XX y XXI.

3.“China: Through the Looking Glass”. En 2015, la gala rindió homenaje a la cultura China, por lo que las celebridades acudieron con diseños ampones, al estilo kimono, geisha y con dragones.

Foto: AP

4.Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. En 2018, se presentó una de las propuestas más controversiales de la Met Gala: la moda y la religión.

Con un balance entre lo sagrado y lo profano, los famosos asistieron con indumentaria alusiva a santos, coronas, vestidos en estilo barroco y hasta con velos en referencia a la Virgen María.

Foto: AP

5.“Camp: Notes on Fashion”. En 2019, la gala fue patrocinada por Gucci y contó con la asistencia de Lady Gaga, Alessandro Michele, Harry Styles, Serena Williams, Anna Wintour y muchos más.

Las celebridades asistieron bajo el concepto de lo antinatural, artificio y la exageración. Entre los invitados llamaron la atención Zendaya inspirada en Cenicienta y Cardi B con un maxi vestido capitonado.

Foto: AFP

foh