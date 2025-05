Rihanna acaba de sorprender con su aparición en la Met Gala 2025; más allá de la temática de su atuendo, la cantante confirmó que lo que se sospechada desde hace semanas, está embarazada.

Desde hace un par de días, se llegó a especular, en diferentes portales internacionales de un posible embarazado de la cantante de "Umbrella", luego de que capturaran fotografías de Rihanna, en donde su vientre lucía abultado.

Sin embargo, no era la primera vez que se rumoreaba de su estado gestante, por lo que el trascendido no cobró gran importancia, no sino hasta ahora que su paso por la Met Gala lo confirma.

Vestida con un atuendo gris, de dos piezas, la tambiém empresaria dejó entrever un poco de la piel de su estómago, el que demuestra que tiene varias semanas de gestación.

Rihanna en la Met Gala 2025. Foto: AP

Sin decir ni una palabra, como ocurrió con su aparición en el Super Bowl en 2023, cuando sonriente mostró el avanzado embarazo de su segundo hijo, Rihanna vuelve a dar la noticia de forma muy especial.

Se trata de su tercer hijo, producto de su relación con el rapero A$AP Rocky, juntos son padres de RZA y Riot Rose, nacidos en 2022 y 2023, respectivamente.

