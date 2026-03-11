Los creadores de "Rick y Morty" advierten: “¡Nada de basura de IA! Solo basura orgánica de primera calidad…”, y prometen mantener todos los detalles humanos posibles en la novena temporada de la exitosa serie de ciencia ficción.

El icónico dúo, el abuelo Rick y su nieto Morty, regresará a HBO Max, pero… ¿cuándo se estrenará esta nueva temporada? Según Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim, los fanáticos podrán disfrutar de los episodios a partir del 25 de mayo.

En un comunicado, Ouweleen destacó el trabajo del equipo creativo:

Lee también: El Mundial podrá verse en cines; Cinépolis transmitirá los partidos en la pantalla grande

“Da un poco de miedo lo que está haciendo el equipo de esta serie temporada tras temporada, volcando una cantidad absurda de talento y brillantez en estos episodios. Desde el primer fotograma, verás una gran locura de alto concepto con algunos de los mejores personajes jamás creados”.

Foto: HBO Max.

Esta será la tercera temporada consecutiva para los actores de doblaje Ian Cardoni y Harry Belden, quienes interpretan a Rick y Morty. La serie sigue a Rick Sánchez, un científico excéntrico, y a su nieto Morty, que se enfrentan a peligros y aventuras a través de múltiples universos.

Las nuevas imágenes promocionales muestran a Rick provocando caos en una pequeña aldea mientras camina borracho, escenas de campamento y enfrentamientos entre los personajes principales.

Foto: HBO Max.

Lee también: Sin quererlo, hijo de Susana Zabaleta llama "papá" a Ricardo Pérez

La novena temporada de Rick and Morty se estrenará en más de 170 países y en 42 idiomas.