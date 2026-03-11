Más Información

Los creadores de advierten: “¡Nada de basura de IA! Solo basura orgánica de primera calidad…”, y prometen mantener todos los detalles humanos posibles en la novena temporada de la exitosa serie de ciencia ficción.

El icónico dúo, el abuelo Rick y su nieto Morty, regresará a HBO Max, pero… ¿cuándo se estrenará esta nueva temporada? Según Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim, los fanáticos podrán disfrutar de los episodios a partir del 25 de mayo.

En un comunicado, Ouweleen destacó el trabajo del equipo creativo:

“Da un poco de miedo lo que está haciendo el equipo de esta serie temporada tras temporada, volcando una cantidad absurda de talento y brillantez en estos episodios. Desde el primer fotograma, verás una gran locura de alto concepto con algunos de los mejores personajes jamás creados”.

Foto: HBO Max.
Foto: HBO Max.

Esta será la tercera temporada consecutiva para los actores de doblaje Ian Cardoni y Harry Belden, quienes interpretan a Rick y Morty. La serie sigue a Rick Sánchez, un científico excéntrico, y a su nieto Morty, que se enfrentan a peligros y aventuras a través de múltiples universos.

Las nuevas imágenes promocionales muestran a Rick provocando caos en una pequeña aldea mientras camina borracho, escenas de campamento y enfrentamientos entre los personajes principales.

Foto: HBO Max.
Foto: HBO Max.

La novena temporada de Rick and Morty se estrenará en más de 170 países y en 42 idiomas.

