Ricardo Hill comenzó su carrera en el teatro, sin embargo, fue en la comedia cuando se lo tomó más en serio, fue en el terreno del humor, donde imitar al periodista Joaquín López-Dóriga lo llevó a la gloria y lo consagró; ahora, 25 años después, su nombre da de qué hablar porque sufre una crisis de salud y de dinero.
En 2001 Ricardo ya tenía 17 años de experiencia profesional, durante los cuales luchó por el reconocimiento de su trabajo. Sin embargo nunca se imaginó que la popularidad masiva la iba alcanzar haciendo una parodia de Joaquín López-Dóriga.
"No fue nada del otro mundo. De pronto se me ocurrió parodiarlo y lo único que hice fue poner mucha atención en sus gestos, los movimientos, la forma de hablar y de vestirse”, dijo aquel entonces a EL UNIVERSAL.
Confesó que lo que sí le costó un poco de trabajo fue aprender a mover el hombro, el cuello y el brazo como lo hace el periodista, quien no se tomó a mal dicha imitación, por el contrario, admitió que de los que lo imitaban, Hill era el mejor.
"Te voy a revelar dos cosas, mis compadres Pedro Ferriz, Ricardo Rocha y Raúl Sánchez Carrillo lo han hecho, pero Ricardo es buenísimo al grado de que a veces lo escucho y pienso que soy yo", dijo Dóriga sobre el trabajo de Hill.
En 2005 trabajaba en "La hora pico" y también formaba parte de "El tenorio cómico"; hasta vendía barbacoa los domingos y decía que sí a las invitaciones que le hacían para aparecer en programas de televisión.
Vivía un buen momento sacándole jugo a la comedia, donde decía, se podía mezclar el albur, lo simple y los chistes blancos, siempre con el objetivo de provocar una sonrisa; Ricardo también hizo trabajos de doblaje, entre los que se encuentra el gato Silvestre.
25 años después de las mieles del éxito, Ricardo Hill enfrenta problemas de salud y de dinero, iba a ingresar a la Casa del Actor, sin embargo, solo estuvo ahí un día y decidió regresar a su casa, según contó su hermano a TV Notas.
Desde 2020 fue diagnosticado con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), y hace un par de años le detectaron un deterioro cognitivo, lo que ha mermado mucho su calidad de vida.
