Sergio Mayer ha mostrado su apoyo incondicional a Alexa Hoffman, desde que denunció a su padre, Héctor Parra, por el delito de abuso y corrupción de menores; desde que el caso inció, el diputado y actor lamentó la constante revictimización en que se ha visto la joven, sin embargo, acusan que las declaraciones que él mismo hizo, hace algún tiempo, habrían caído en lo mismo.

Ayer, la joven de 22 años, compartió un video en el que lamentaba no sólo haber sido revictimizada por medios decomunicación, si no por su propia hermana, Daniela, quien mantiene la fiel creencia que su padre, condenado a 12 años y seis meses de prisión, es inocente.

De nueva cuenta, Mayer manifestó su apoyo, compartiendo el video que Alexa compartió en sus redes, sin embargo, existen una serie de declaraciones del exSólo para mujeres que caería en un acto de revictimización, debido a la forma en que se refiere a la joven.

El audio fue revivido en el canal de YouTube de Jorge Carbajal, uno de los periodistas que está incluído en la demanda que las Hoffman y su asesora jurídica, la licenciada Olivia Rubio, interpusieron hace un año, argumentado que varios comunicadores difundían información de ellas y las discriminaban, lo que generaba el odio de usuarios que, más tarde, las amenzaban e insultaba en sus redes sociales.

Carbajal, dispuesto a enfrentar cualquier cargo por el que sea imputado, recordó que, aunque Mayer hable negativamente de quienes han mostrado simpatía por Daniela y su padre, de alguna manera, él también ha revictimizado a Alexa pues, en su intento de abogar por ella, sólo señaló aspectos físicos y psicológicos que la vulneraron de forma pública.

En sus declaraciones, Sergio afirma que Daniela ganó la simpatía del público debido a que es una joven extrovertida, mientras que afirmó que Alexa carece de esas aptitudes, así como de virtudes físicas.

Esto dijo:

"Hay una niña (Daniela Parra) que hace una manipulación a los medios de comunicación, en donde todos ustedes han caído, porque desde un principio ha manipulado la información, diciendo cosas que no son correctas, asegurando que (su papá) ya va a salir y, lamentablemente, como Alexa es la niña de los frenos y la niña de los lentes, la niña que no es tan grata, la que no sale hablar, la que no da entrevistas, la introvertida, entonces es a la que atacamos, a la que desacreditamos y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo, (...) esta historia tan triste que ha revictimizado a Alexa una y otra y otra vez, porque es el patito feo, porque no es la bonita, porque no es la que habla, porque no es la simpática".

Tras presentar este audio, Carbajal envió un mensaje a la abogada de las Hoffman, señalándole que el actor también tendría que ser incluído en la demanda.

