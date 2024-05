Revelan que Jeremy Renner "murió" por varios segundos tras accidente con una máquina de nieve

Además de vencer a villanos de otros mundos en las cintas de "Los Vengadores", Jeremy Renner también venció a la muerte, esto luego de sufrir un grave accidente con una máquina de nieve.

A inicios del 2023 el actor de Marvel encendió las alarmas luego de que se diera a conocer que se encontraba hospitalizado y en estado crítico tras ser arrollado por una quitanieves, situación que le ocasionó múltiples fracturas y una estancia en terapia intensiva.

Aunque, milagrosamente, logró salir adelante, ahora ha trascendido que el incidente en realidad fue mucho más grave de lo que se dijo, pues Renner murió clínicamente por varios segundos.





Jeremy Renner sufrió un grave accidente que lo mantuvo al borde de la muerte. Foto: Instagram





En una entrevista para el medio "The Direct", Michael Beach, quien comparte créditos con Renner en la serie "Mayor of Kingstown", reveló que el percance provocó que el corazón de su compañero dejara de latir por varios segundos, por lo que fue declarado sin vida.

"¡Jeremy (Renner) es un caballo de guerra! Me refiero a que ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. En realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo”, expresó.









Incluso, destacó que el intérprete de Hawkeye, desde el hospital, iba avisando al elenco sobre su evolución y, a pesar de que su recuperación ha sido lenta, su fuerza y determinación es digna de admirarse.

"Dice que cada semana se siente más y más fuerte, y no ha habido interrupciones (en las grabaciones) debido a sus habilidades físicas o no. Es un gran tipo, y es realmente tan duro como un clavo”, agregó.

Recordemos que Jeremy fue atropellado al intentar salvar a uno de sus sobrinos, y un dato curioso es que el joven trabaja junto a su tío en la serie.

"Su sobrino, a quien salvó, trabaja en el programa; y ellos no tienen reparos en contarte lo que estaba pasando, cómo se sintieron y todo eso. Así que es un perspectiva única de la historia de cómo Jeremy Renner fue atropellado por un quitanieves."

Renner reapareció ante los medios en la pasada entrega de los People´s Choice Awards, donde fue ovacionado por los asistentes.





El actor volvió a los escenarios tras un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida. Foto: Captura de pantalla





