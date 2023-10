Regreso de Madonna a los escenarios divide opiniones, la aplauden y se preocupan por ella

A cuatro meses de que Madonna pospusiera el comienzo del "The Celebration Tour" por problemas de salud, la gira dio inicio anoche en Londres que, a pesar de fallas en el sonido, la cantante cumplió lo que tanto había prometido; deleitar a sus fans con más de cuatro décadas de música en las que se desdobla su carrera musical, sin embargo, hay que personas que mostraron preocupación porque "la Reina del pop" no demostró la misma destreza con la que ejecutaba sus coreografías en el pasado.

Tras el susto que la cantante de 65 años provocó, luego de que fuera encontrada inconsciente en su departamento de Nueva York y urgentemente trasladada a la sala de cuidados intensivos, por una infección bacteriana grave que contrajo, Madonna Louise Ciccone está de nuevo en los escenarios para demostrar que ni una enfermedad ni el paso de los años la detienen, sin embargo, para algunas usuarias y usuarios de internet no pasó desapercibido que la edad le ha cobrado factora a la artista.

Si bien, la mayoría de sus fans aplauden a la cantante por el gran desempeño que demostró en el primero de los 78 conciertos que ofrecerá en lo que resta del 2023 y algunos meses del 2024, hay algunas y algunos que opinaron que el cansancio de Madonna fue evidente, pues no ejecutó las coreografías completas ni con la misma complejidad con la que lo hicieron sus bailarines de apoyo, por lo que hubo quien hizo la petición de que comience a interpretar baladas y deje los pasos de baile en el pasado.

Que maravilla 👌 otra de las canciones que Madonna incluye y que no podía faltar en su recien estrenado tour mundial "The celebration tour" es su mítico "Vogue" esta estupenda la ambición rubia 😍 in love. pic.twitter.com/XCuhJrhl40 — David (@Davidmanoffire) October 15, 2023

Lee también: Madonna arranca con sensualidad su Celebration Tour

El primer concierto de "The Celebration Tour" tuvo lugar en el 02 Arena de Londres, en el que logró conjuntar a 20 mil personas, que corearon con ella éxitos como "Like a virgin", "Material girl", "Holliday", "Don´t tell me", "La isla bonita" y "Vogue", interpretación para la que contó con el apoyo de Lourdes y Estere, dos de sus hijas, quienes bailaron junto a la cantante los clásicos pasos con que este tema se volvió tan popular en la década de los ochenta.

Mercy James, otra de sus hijas, interpretó el piano mientras Madonna cantaba "Bad girl".

A poco de que iniciara el recital, el recinto presentó algunos problemas de sonidos que produjo que la música se detuviera de pronto, causando cólera en Ciccone, quien no sólo no ocultó lo irritada que se encontraba por ese hecho, sino que lo expuso frente a sus fanáticas y fanáticos londinenses:

"Esto es exactamente lo que no quieres que pase en tu noche de estreno, lo siento", expresó y, mientras se resolvía el problema, comenzó a narrar algunos recuerdos de su infancia.

Lee también: Le llueven comentarios a Michelle Rodríguez por aparecer con nuevo aspecto en la playa

Además, la "Reina del pop" no dejó pasar desapercibido el incidente de salud que, según algunos medios internacionales, casi la llevó a perder la vida, al asegurar que había momentos en los que no podía creer que habría logrado subir al escenario, tras lo sucedido, por lo que dio gran parte del crédito a sus hijos Rocco y David Banda, quienes aseguró que nunca la dejaron sola durante su recuperación.

"Mis hijos siempre me salvan, si quieres saber mi secreto sobre cómo salgo adelante y sobrevivo, pensé: ´-Tengo que sobrevivir para ellos´, en ese momento hizo un cover de "I will survive" de Gloria Gaynor.

La cantante también homenajeo a Sineád O´connor, fallecida el pasado 26 de julio, por lo que interpretó "Don´t cry for me Argentina", una canción que ambas llegaron a cantar a lo largo de sus carreras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc