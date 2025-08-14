Esta semana es de manteles largos para Mejor Teatro, la casa productora que encabeza Morris Gilbert y que ha impulsado montajes como "Toc Toc" y "Defendiendo al Cavernícola", porque abrirá las puertas de tres nuevos teatros, uno de ellos en el Pepsi Center y dos en las sucursales de Kidzania.

“Este viernes estrenamos el Pepsi Black, ubicado en el Pepsi Center, estamos inaugurando un teatro nuevo, donde por primera vez se va a hacer teatro en pleno corazón de la colonia Nápoles. Hacía mucha falta tener un teatro ahí, el Polyforum está cerrado desde hace algunos años, pero la vida nos llevó a abrir un teatro a la vuelta de la esquina”, señaló Morris Gilbert.

El productor comentó que se ha dado a la tarea de buscar teatros, donde pueda presentar obras de calidad y el Pepsi Black es ideal para él, ya que no sólo tiene un poco más de 300 butacas, también un escenario amplio que le permitirá llevar ahí obras como "Toc Toc", con la cual inaugurará este espacio, aprovechando que está festejando quince años en la cartelera de la CDMX, y por lo cual ofrecerá

funciones en dos teatro a lo largo de cuatro semanas, en el Pepsi Black y el Nuevo Teatro Libanés. También las infancias tendrán la oportunidad de vivir la experiencia teatral, gracias a que Mejor Teatro unió alianzas con Kidzania, permitiéndole abrir dos teatros dentro de este centro de diversiones infantil, donde estará una academia de actuación.

“Es una alianza fantástica, la idea de poder influir en los niños positivamente y de abrirle las puertas del teatro, me parece una misión sacrosanta. Cada día la niñez está más lejana del teatro, porque no hay la educación cultural, no hay acercamiento al arte en general, en las escuelas, en el mundo cotidiano, esta misión la veo realmente como algo muy emocionante”, expresó Morris Gilbert.

El productor explicó que la apertura de esta academia de teatro dentro del complejo Kidzania, les ofrece la posibilidad a los niños de descubrir qué es lo que pasa detrás del escenario, ya que ellos tienen la oportunidad de decidir qué papel quieren jugar, desde actores hasta parte del staff.

“Estoy seguro que a muchos niños esto les va a cambiar la vida, porque a mí me paso cuando yo era niño, literalmente así empecé en el teatro y me quedé muy impresionado, tanto que me subí por primera vez a un escenario y ya nunca me bajaron, entonces yo sé lo importante que es esto, que conozcan el atrás y el cómo es muy fascinante”.

Esta alianza de Mejor Teatro con Kidzania, es algo que se viene planeando desde hace meses, según explicó Morris Gilbert, por lo que piensa que es un proyecto que puede tener muchos caminos a largo plazo, aún no sabe si presentar algo profesional ahí, pero por el momento comenzará con la apertura de la academia en las dos sucursales que tiene esta empresa de entretenimiento infantil, Santa Fe y Cuicuilco.

Xavier López Anona, presidente y fundador de Kidzania, explicó que la labor que hará Mejor Teatro dentro de esta actividad, es que capacitará a los empleados para que les hagan digerible a las niñas y los niños que quieran experimentar la vida teatral, o la dinámica que se necesita realizar para dar una función, tarea que harán a través de la academia de actuación; además de que es una forma más sana de divertirlos, dejando lejos las pantallas de los dispositivos, a las cuales están muy acostumbrados.

