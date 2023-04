Regina Blandón, Aislinn Derbez y Michelle Rodríguez cuestionan el "sueño americano"

Madrid, España.- ¿Realmente existe el sueño americano? Pues Regina Blandón, Aislinn Derbez y Michelle Rodríguez mostrarán que no necesariamente y que mientras se tenga un mismo idioma, se puede crear un frente común para superar todo.

Las tres forman parte de "Con los años que me quedan", una comedia donde hay acción y drama, que llega hoy a Amazon Prime Video.

Dirigida por el español Frank Ariza ("Mariachis") sigue a una chica, abogada española radicada en Los Ángeles (Blandón), quien es enviada a México con el fin de resolver un gran problema, encontrándose en el camino con una policía chicana (Derbez) y una mexicana que desea triunfar en EU (Rodríguez).

“Quise retratar el antisueño americano, de que los sueños no se cumplen, sino que se lucha, se madruga y pelea por algo y terminan siendo un proceso”, reflexiona Ariza.

“Es un poco la simbología aquí de cuatro latino, de nacionalidad distinta, que se tienen que unir y comunicar para evitar un problema conjunto”, agrega.

La película y Donald Trump

La idea de "Con los años que me quedan" comenzó a dar vueltas en la mente del cineasta, cuando hace tres años John Biden ganó la presidencia de EU, derrotando a Donald Trump.

Ese día pensó que muchos latinos celebrarían la derrota del mandatario impulsor de extender el muro migratorio, pero cuando vio las manifestaciones, se dio cuenta que realmente eran los más enojados con ello.

“Me dijeron que el muro era para que gente como yo no les quitara el trabajo”, dice aún sorprendido Ariza, radicado desde entonces en la ciudad angelina.

“Ahí fue donde me dio un giro la cabeza, pensé que debíamos hacer mucho de psicología ahí, de apoyarnos todos y no como pasa realmente, donde no lo hacemos. La película es esa metáfora de que somos una cultura espectacular y nos tenemos que unir en este viaje (de la vida y lucha), hablamos el mismo idioma y hay que defenderlo sin importar de donde seamos”, considera.

Recuerda que contar con las actrices mexicanas fue maravilloso, pues por ejemplo Regina y Michelle cuentan con un timing impresionante de comedia no sólo frente a cámara, sino detrás de ella.

“Había una secuencia de persecución, donde teníamos stunt y efectos especiales y todo. Entonces estábamos planificando cómo se iba a hacer y de pronto se oye una voz de ‘perdone, quiero conducir, lo hago bien'” y era Michelle. Todos se le quedaron viendo y Regina desde atrás decía que no (risas).

“Total que sí lo hizo y lo que decidí fue ponerlas a dar vueltas en el auto sin parar, porque si se detenían, Aislinn y Regina ya no iban a querer seguir”, narra divertido el cineasta.

Los actores españoles Manu Vega, Antonia San Juan y Enrique Villén completan el elenco.