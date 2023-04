Belinda se detiene y habla del embarazo de su ex Christian Nodal y Cazzu

Belinda no pudo escapar a los cuestionamientos sobre la próxima paternidad de su expareja Christian Nodal, los cantantes mexicanos estuvieron cerca de llegar al altar tras nueve meses de noviazgo; en el 2020 el cantante de regional mexicano y la intérprete de "Bella traición" confirmaron que tenían una relación y acapararon las miradas de sus seguidores y de la prensa por diversos motivos, entre ellos, que se trataba de la relación más pública que la cantante había tenido, así como la diferencia de edades entre ambos de casi una década.

Meses después formalizaron su relación con un anillo de compromiso valuado en 3 millones de dólares, que parecía anteceder una boda llena de lujos y glamour, sin embargo, antes del Día de San Valentín, y tras versiones de una ruptura, la pareja dio a conocer el final de su relación a través de un sorpresivo comunicado en el que sin hablar de las razones del truene, dejaron claro que cada uno estaba viviendo por su lado la separación.

Dos meses después de la polémica ruptura, Nodal comenzó un romance con la rapera Cazzu, con quien se convertirá en padre próximamente, pues la pareja informó la feliz noticia hace una semana, en pleno concierto, la argentina se descubrió la pancita que emocionó a sus fans, mientras que Christian, en un concierto, habló de que dejaba de ser papacito para convertirse en papá.

Lee también: Hijo de Christian Nodal y Cazzu, ¿niña o niño?: Filtran supuesto sexo del bebé

Belinda rompe el silencio sobre paternidad de su ex Nodal

La prensa acaparó a Belinda, quien ayer ofreció un concierto en Hermosillo, y entre las preguntas que le lanzaron a la cantante, no podía faltar la de la paternidad de su exnovio Christian Nodal.

Aunque Belinda ya se iba, retornó para dejar claro que no desea que le sigan preguntado sobre el pasado, pero externó que un bebé es una bendición.

“Cuando hay un bebé es una gran bendición”, dijo a "Venga la Alegría" mientras intentaba caminar entre la gente y la prensa, pero se detuvo para hacer una especial petición que tiene que ver con el respeto, dijo, que se merece la nueva familia de Christian Nodal, es decir, Cazzu y el bebé que viene en camino.

Cazzu y Christian Nodal están a punto de convertirse en madre y padre, luego de que la noche de este sábado dieran a conocer la noticia de que están embarazados. Foto: Instagram

Tranquila pero un tanto molesta, la voz de "Sapito" solicitó que no le volvieran a preguntar sobre este tema.

“Yo sí quiero pedirles, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto; la vida pasa, cada quién tiene su vida, y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie, le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, una alegría, así que por favor ya no voy a responder más de esto”, dijo tajante.

Christian Nodal y Cazzu llevan casi un año de relación, y aunque se la pasan viajando entre México, Estados Unidos y Argentina, la rapera ha dicho que viven felices en esta ciudad sudamericana, donde hace una semana reveló que está esperando a su primer bebé.