Reclasifican muerte de Octavio Ocaña, ahora el caso será tratado como homicido doloso

A poco más de un año de la lamentable muerte del Octavio Ocaña, el caso ha vuelto a dar un giro inesperado, esta vez a favor de la familia del actor, por lo menos así lo dio a conocer Octavio Augusto Pérez, padre del desaparecido joven. Y es que luego de varias investigaciones y los peritajes que presentaron a las autoridades, la Fiscalía General de Justicia decidió reclasificar el caso y pasó de ser considerado como homicidio culposo a homicidio doloso, lo que cambia por completo el panorama legal

En entrevista con El UNIVERSAL, el señor Octavio explicó que esta modificación trae una enorme paz a su familia, pues la persona que ya se encuentra detenida como presunta responsable podría alcanzar una pena mayor:

“Ya se reclasificó como homicidio doloso, ya no culposo. Se cambió el término, por lo que ya alcanzará los 25 a 35 años el idiota que está en la cárcel. Antes era culposo porque él provocó la muerte de mi hijo, ahora ya es doloso, él lo mató, ya no creo que salga de prisión”, dijo.

Este miércoles tanto él como su esposa y su hija Bertha acudieron a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde les fue entregado un dictamen en el que se avala que los derechos del actor de "Vecinos" fueron violentados y ahora solo esperan que se haga justicia.

“El dictamen salió a lo que nosotros afirmábamos, a mi hijo lo matan y que se violaron todos los derechos humanos. Entonces no queda nada más que esperara que nos lo den por escrito y presionar a las autoridades a que hagan lo que procede, que es la reparación del daño; sentenciar a los policías involucrados”, agregó

Pero las cosas no son tan sencillas como parecen, pues de todos los presuntos involucrados, actualmente solo se ha detenido a uno de ellos, así que para conseguir la justicia que tanto anhelan aún falta que los demás caigan, sean enjuiciados y sentenciados.

“Ya todo salió a favor de nosotros, con dos años de lucha y sacrificio, dinero y de estar aquí para allá, logramos nuestro objetivo”.

Asimismo, explicó que de acuerdo con las leyes mexicanas, podría existir una compensación económica al igual que una disculpa pública por parte de las autoridades y hasta seguimiento psicológico para el resto de su familia, esto como reparación del daño.

¿Que sigue en el caso de Octavio Ocaña?

Entre otras cosas, el padre de Ocaña adelantó que será hasta el próximo 24 de mayo cuando se lleve a cabo la audiencia intermedia, en donde podría decidirse el futuro del caso.

“Ahí se define todo, pero ya con esto que nos pasó ya nada más se tiene que hacer el trámite, ya la perdieron ellos, por donde le busquen, ya la perdieron, van a sentenciar al que ya está encarcelado y no va haber fianza ni nadie que lo ampare”.

Aunque están cerca de hacerle justicia a la memoria de su hijo, lamentablemente no pueden sentirse satisfechos, pues nada de lo que puedan conseguir traerá de vuelta a Octavio; sin embargo, agregó que ha valido la pena la lucha que han tenido que hacer en contra de las propias autoridades.

“Cambian de gente, te cierran una puerta, abres otra, así te vas, pero aún así he logrado con ellos (las autoridades del Estado de México), nos han apoyado, con el fiscal he hecho una gran amistad, me pone escolta para que me cuide, hay un gran apoyo”, finalizó.

Octavio Ocaña perdió la vida el pasado 29 de octubre del 2021, luego de que se viera involucrado en una persecución que terminó con un fatídico choque; sin emabrgo las causas de la muerte no fueron provocadas por el impacto, sino por un disparo que el joven recibió y que, según las primeras investigaciones, se habría hecho el mismo con una pistola que supuestamente portaba.

