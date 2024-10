Rebecca de Alba es de las mujeres que se ha caracterizado por llevar su vida con elegancia y discreción, pero sobre todo ha sabido llevar el paso del tiempo con gracia y así lo percibe ella, porque ha asegurado que la edad no es algo que le quite el sueño, sobre todo hoy que llega a los "dulces 60" como los define ella.

"Yo me siento como en mis 40, pero vienen los dulces 60... la edad no es una cosa que me tenga con pendiente, es el paso natural de los años, yo abrazo año con año, no me clavo en cuánto cumples y demás, no quiero parecerme a nadie, no quiero tener 20 años, ni 30, ni 40, estoy encantada con mi vida, estoy plena, soy una persona contenta", explicó Rebecca en entrevista para el programa de Flor Rubio, Fórmula Espectacular.

Incluso cuando la critican por dejarse las arrugas, porque para ella es algo natural y ha asegurado que nunca se ha hecho una cirugía y que no lo hará; esto es reflejo de la sabiduría que sólo los años pueden dar.

De Alba nació un día como hoy pero de 1964, en la ciudad de Zacatecas; decidió estudiar periodismo en Colorado, Estados Unidos, al terminar la universidad en lugar de hacer carrera en aquel país, decide regresar a México pero para formar parte de un certamen de belleza, Señorita México, ella concursó en 1982 y se convirtió en Señorita Zacatecas, en el certamen nacional quedó en segundo lugar, lo que le permitió representar al país en Miss Internacional, donde tampoco ganó pero esto dio paso a su carrera como modelo y conductora.

Estuvo en programas como Un nuevo día, donde compartió cuadro con César Costa; Siempre en Domingo, Netas Divinas, México’s Next Top Model, Teletón, Master Chef Celebrity, por mencionar algunos, además de múltiples campañas publicitarias.

A pesar de que se le ha relacionado románticamente con figuras como Luis Miguel, Miguel Bosé, Leonardo de Lozanne y Ricky Martin, pero hasta la fecha no ha decidido contraer matrimonio, manteniéndose soltera, y según sus palabras, feliz.

"El matrimonio no es una cosa que a mí me haya llamado la atención, me llama la pareja, una dinámica de mucha libertad, no el agobio, la rutina a mí me aniquila; soy la más felicitada por seguir soltera", dijo Rebecca en La Entrevista con Jordi Rosado.

Pero sin duda la relación que tuvo con el boricua Ricky Martin es la que más le ha marcado hasta el día de hoy, a pesar de que ella es seis años mayos que él, pero de Alba ha explicado que la clave para que esta relación haya funcionado, es que fueron amigos durante mucho tiempo.

"(Con él) no tuve que hacer ningún esfuerzo para sentirte feliz con tu pareja, no tienes que estar cuestionando cosas, checandolo, viendo qué hace, más siendo la persona que es y que en ese momento era... Yo me enamoré de la persona, de su sencillez, él estaba muy en contacto con sus emociones", expresó con Jordi Rosado.

Aunque la maternidad tampoco has sido el objetivo en su plan de vida, fue precisamente con Ricky Martin con quien estuvo a punto de tener un hijo, pero por desgracia no pudo llegar a término su embarazo, pero ella tomó con filosofía este suceso diciendo que la naturaleza no se equivoca; nunca más volvió a intentar ser madre.

Rebecca enfrentó una prueba muy dura de vida en 2005, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama, del cual salió adelante tras someterse a una cirugía y tratamiento, pero desde entonces trata de concientizar sobre el tema a través de su Fundación Rebecca de Alba, la cual se ha convertido en principal proyecto de su vida.

