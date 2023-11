Rebecca de Alba lamenta indiferencia de gobierno contra el cáncer

“Estamos deseando que ya este tema se pueda solucionar al 100”, dice Rebecca de Alba al hablar de la falta de tratamientos contra el cáncer, que se acentuó durante la pandemia por Covid-19.

La conductora no habla a la ligera. Ella supo de primera mano del desabasto, muchas veces negado por las autoridades federales, por su Fundación de Alba, la cual durante 15 años ha atendido a más de 17 mil pacientes con dicha enfermedad.

La Fundación logró atender los casos que tiene gracias a que, previsora, contaba con una reserva, pero eso no le impidió la escasez.

“Nosotros trabajábamos con el director del Seguro Popular, incluso la Fundación logró influir para crear el programa de cáncer testicular que no se atendía, pero entonces de momento cambia el gobierno y ya no existe el seguro popular y el modelo ya no aplicaba”, recuerda.

Todo eso, más la pandemia, considera que ocasionó un tremendo caos: “Por el (actual) gobierno caprichoso que tenemos, obstinado. No cabía en mi cabeza”.

En febrero, el extinto Instituto de Salud para el Bienestar reportó que no consiguió cerca de 28 millones de medicamentos para este año y 2024, destacándose la falta de los especializados contra el cáncer.

La Fundación está por realizar su venta anual, el 7 y 8 de noviembre en una boutique de Polanco con productos de diseñadores nacionales e internacionales, cuya recaudación será destinada a tratamientos contra la enfermedad y a los afectados por el huracán en Acapulco.