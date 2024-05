Mariana Ochoa confiesa que fue novia de Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel

Mariana Ochoa cuenta con una trayectoria de más de 34 años, a lo largo de su camino, ha vivido altas y bajos, así como diferentes romances, algunos de ellos, con figuras del medio. Sin embargo, nunca los hubiéramos esperado la noticia de que un día estuvo enamorada de Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel, ¿cómo fue su noviazgo?

La cantante está dándose una nueva oportunidad en el ámbito laboral, pues luego de la separación que se produjo entre OV7, durante 2023, Ochoa debutó como conductora en el programa "Sale el Sol".

A propósito de su entrada a Imagen Televisión, Mariana otorgó una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino: sin censura" y, si bien, no pudo hablar de la fractura amistosa que existió entre ella y Ari Borovoy, debido a que firmó un contrato de confidencialidad que le impide hablar de él, tanto mal como bien, sí trató otros temas sensibles.

La intérprete de "Qué importa" habló sin empacho de los noviazgos que vivió en su juventud, durante el apogeo de su carrera, pues como ya lo había hablado antes, en esa época sostuvo una relación amorosa con Daniel Bisogno, la cual no duró mucho, debido a que el conductor le fue infiel con Fran Meric.

Pese a la decepción que se llevó, Mariana confió que, en realidad, nunca estuvo enamorada del conductor, por lo que pudo perdonarlo rápidamente y seguir con la amistad que los unía desde el pasado y que, hoy, los mantiene aún en comunicación.

"No, no me enamoré, por eso duramos poquito, siempre fuimos muy amigos, nos reíamos mucho, eso hizo que empezáramos a salir, pero seguimos siendo más amigos que novios, la verdad... he hablado con él por temas de su salud, qué bueno que ya está mejor", expresó.

Esta no fue de la única relación de la que habló, Ochoa tuvo que asentar con la cabeza cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó si era verdad que había sido novia de Alejandro Basteri.

Al escuchar el nombre del hermano menor del "Sol", la cantante sonrió de inmediato, asentando que un día sostuvieron una relación.

Fue entonces que aclaró que, durante su romance, no tuvo la oportunidad de convivir con Luis Miguel, debido a que -en esos tiempos- estaba distanciado de Alejandro.

"Nunca fui a su casa de Acapulco, nunca fui invitada, en esa época ellos estaban peleados, distanciados", expresó.

También rememoró que estaba junto a Basteri el día en que recibió una llamada de quien se dijo ser su madre, que fue reportada como desaparecida desde 1986.

"Me tocó, un día, que Alejandro recibiera una llamada diciéndole que su mamá estaba en un convento en Italia, a lo que él se fue inmediatamente a su casa a intentar a recolectar los datos, parece que su mamá había llamado a la casa del amigo con el que vivía en ese momento", detalló.

Sin embargo, Basteri no volvió a ser contactado.

"Nunca más volvieron a tener contacto después de eso, no saben si fue verdad, si fue mentira, si alguien se hizo para por ella, si tal vez lo buscó para un último adiós porque estaba enferma, se quedó en una incógnita", dijo.

Luis Miguel, Alejandro y Marcela Basteri, en una foto compartido por el hermano del "Sol" en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Lamento que tanto su ex como Luis Miguel hayan perdido la pista de lo ocurrió con su madre, Marcela Basteri.

"Es una pena por ellos, no sólo por Alejandro, sino por el mismo Luis Miguel porque la mamá siempre es la mamá y, ese hueco de qué pasó con ella, debe de ser horrible". precisó.

