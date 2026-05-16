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Ramón Medina, actor de carácter en "Malverde" y "El Conde" supo lo que era estar cerca del terror y lo fantástico desde niño, cuando su familia contaba como uno de sus tíos salió a ver por qué los borregos estaban haciendo ruido, pero algo lo atacó y le arrancó la quijada completa.

"Nunca supieron si fue un oso, un coyote muy grande o qué, pero con la garra lo destrozó. Yo aún no nacía, pero crecí con ese relato y mucho más, en los 70s", cuenta a EL UNIVERSAL.

Así que su ópera prima como director no podía ser de otro género. "La bestia", que ahora está levantando, está presentándose como proyecto en el Fantastic Pavilion de Cannes, en el marco del certamen galo ahora en desarrollo.

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El histrión no pudo ir por cuestiones laborales, pero allá se encuentran Alberto Ruzansky, coautor de la historia y Gerardo Madrazo, director de fotografía.

“La bestia” gira en torno a un hombre que regresa a su pueblo luego de que le avisan que sus padres fueron asesinados por ese ente, a la que comienza a buscar para vengarse.

“Me gusta mucho el costumbrismo, conozco bien las leyendas, crecí escuchándolas y no es que me haya atacado algo así, pero sé. Es de alguna manera una historia personal, cargada de anécdotas familiares, a Alberto (el guionista) lo llevé a Michoacán donde pasan las cosas, para que viera”, detalla Medina.

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“Aquí el miedo no solamente es algo que causa la bestia, sino que hay otras cosas en el pueblo”, adelanta.

Su entrada a la dirección no sería algo improvisado, pues el actor ya tiene un puñado de cortometrajes detrás de cámara, como “Anillo de bodas”, estrenado en el L.A Shorts International Film Festival y ganador del Premio del Púbico en The Iron Mule Short Comedy Film Festival. También ha dirigido series verticales como “El zorro plateado”.

Y el próximo jueves presentará en una función especial del corto “Recuperándonos en Júpiter” que también dirigió y cuenta en su elenco con Samantha Acuña, Gabriela de la Garza y Marcos Valdés.

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