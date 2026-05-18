Cannes.— El director y productor mexicano Rafa Lara presentó en el Marché du Film del Festival de Cannes su nueva productora Estirpe.

La compañía con oficinas en Guadalajara y Madrid está enfocada en cine de género, coproducciones internacionales y proyectos desarrollados con nuevas tecnologías.

Durante el anuncio, realizado en el Fantastic Pavilion, Lara destacó el crecimiento de Jalisco como centro audiovisual y aseguró que México vive un momento clave para atraer producciones gracias a incentivos, alianzas internacionales y talento creativo.

Entre los primeros proyectos de Estirpe se encuentran Al filo del agua, adaptación cinematográfica de la emblemática novela del escritor mexicano Agustín Yáñez (1947), ambientada en la época del estallido de la Revolución Mexicana, y Sildavia, una serie de ciencia ficción creada con herramientas de inteligencia artificial aplicadas al lenguaje cinematográfico.

Lara, quien ha realizado series como La increíble historia de Julia Pastrana (2025) y Pancho Villa: El centauro del norte (2023), defendió el uso de la inteligencia artificial (IA) como apoyo creativo y no como un reemplazo del trabajo de los seres humanos.

“La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad, expande nuestra visión”, afirmó el cineasta.

El también director de Cinco de mayo: la batalla aseguró que en estas historias utilizarán actores reales y producción tradicional combinadas con tecnología para alcanzar estándares visuales más ambiciosos.