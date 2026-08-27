Carmen Salinas no quería que la empresaria Margo Su, su amiga, dejara de dirigir el Teatro Blanquita, lo había hecho durante dos décadas, tiempo en el que hizo reír, bailar y cantar a muchas personas que después extrañaron el escenario conocido por muchos como el “Bellas Artes de los pobres”.

En su escenario se vivió de todo, mucho baile, risas, momentos de sensualidad protagonizados por vedettes, e instantes de gloria para estrellas como Vicente Fernández, Carmen Salinas, Pérez Prado o María Victoria.

Detrás del éxito del Blanquita estuvo una mujer llamada Margarita Su López, mejor conocida como Margo Su, nacida en marzo de 1930, hija de Florentino Su, de nacionalidad China y de María de Lourdes López.

Margo era amante del baile, del entretenimiento, de las risas y de los aplausos; desde pequeña fue bailarina exótica igual que su hermana Su Mu Key, quien tuvo un destino trágico a manos de su entonces pareja, fue asesinada en julio de 1951 en un hotel del centro de la Ciudad de México.

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Margo comenzó su carrera como bailarina y corista en diversos centros nocturnos de la Ciudad de México a finales de los años 1940, después desarrolló su faceta de empresaria, sostuvo contra viento y marea el teatro popular, el teatro de revista, el cual fue muy exitoso en la década de los 60 y 70, cuando el chiste político sirvió como desahogo para la gente que asistía al recinto ubicado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, a unos pasos de Bellas Artes y de Garibaldi.

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En una charla con Ricardo Rocha, Margo habló de su labor como empresaria del entretenimiento, se remontó a cuando fue ayudante de bailarina y ganaba tres pesos cincuenta centavos, fue entonces cuando se enamoró del teatro, estudió arte dramático y trabajó como actriz.

Desde joven, Margo Su comenzó su carrera en el espectáculo como bailarina de tiple en carpas del entonces DF. Archivo EL UNIVERSAL.

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Margo Su mantuvo de pie el Teatro Blanquita por más de dos décadas, tiempo en el que se relacionó con muchos famosos e intelectuales, Archivo EL UNIVERSAL.

El antecedente del Blanquita fue el Teatro-Salón Margo, cuna del mambo, construido por Margo Su y su esposo Félix Cervantes en 1949 con fondos ganados de la Lotería Nacional.

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Después de una época de éxito, fue demolido en 1958 por órdenes del entonces regente de la ciudad, Ernesto Uruchurtu, entonces, Margo y su esposo construyeron un nuevo recinto de entretenimiento, el cual bautizaron como Teatro Blanquita; la inauguración fue todo un acontecimiento que se anunció así en EL UNIVERSAL:

“¡Por fin el sábado 27 abre sus puertas el colosal Teatro Blanquita!”.

La cartelera estuvo integrada por el cómico Adalberto Martínez “Resortes”, y por la cantante y actriz argentina Libertad Lamarque, conocida entonces como “La dama del tango”.

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Para la velada se prometía una regia inauguración del mejor teatro popular de América; los precios iban de los cuatro a los doce pesos, además, parte de la atracción era un extenso elenco femenino que en la imagen aparecía en traje de baño o bikini.

Anuncio de la inauguración del Teatro Blanquita, 27 de agosto de 1960. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Margo Su, el espíritu del Blanquita

Después de de 21 años de gloria, el Teatro Blanquita dejó de ser manejado por Margo Su en septiembre de 1981, cuando a través de la dueña del recinto, Blanca Eva Cervantes, (hija del esposo de Margo, Félix Cervantes), pasó a ser administrado por Martha de Vallejo, amiga de Blanca.

Las nuevas fuentes de entretenimiento, como la televisión y los palenques desplazaron las temporadas en El Blanquita, donde las carteleras diversas fueron una constante. Margo Su impulsó la carrera de varias figuras de la escena artística mexicana, además, no desamparó a los artistas incluso en tiempos de crisis para el recinto.

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Anuncio de la cartelera del Teatro Blanquita en 1970. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Fue el Blanquita donde se hizo ídolo Vicente Fernández y Carmelita Salinas logró plena identificación con el público; un día, una viga cayó en el cráneo de Fernando Soto “Mantequilla” y jamás regresó sano, perdió la vista, las ganas de vivir e incluso el humor, pero Margo jamás lo abandonó, hasta el final le pagó religiosamente su sueldo, el de un cómico institucional.

Muchas historias de esta índole se escribieron alrededor de el Blanquita, donde Margo Su, llamada por algunos "La China", fue una especie de hada madrina.

Margo Su le dio un sello especial al Teatro Blanquita, el artista que pisaba ese escenario podía pasar de ser un desconocido a volverse popular, y el público podía ver al más famoso a precios accesibles.

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Aunque Margo Su regresó a administrar el Blanquita en mayo de 1989, dejó para siempre ese puesto en 1993 poco antes de su muerte en julio de ese año, cuando falleció en Estados Unidos víctima de cáncer.

Manuel Buendía, Manuel Becerra Acosta, Francisco Martínez de la Vega, Cassio Luiselli, Margo Su, Carlos Monsiváis, Iván Restrepo y Fernando Benítez durante una comida con motivo del Premio Nacional de Periodismo a Fernando Benítez, 1978. Colección Iván Restrepo.

En 2015 se realizó la última presentación en el Blanquita, el grupo La Gusana Ciega ofreció un concierto, el último show en el histórico recinto.

Lucha Villa, Pérez Prado y María Victoria fueron algunos de los infaltables en las cartelera del teatro Blanquita, el cual, a 66 años de su inauguración permanece cerrado, abandonado pero con eco de los aplausos de aquella época gloriosa.

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