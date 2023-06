¿Quién es Juliana Nalu, la mujer que tuvo una cita con Lewis Hamilton a espaldas de Shakira?

Lewis Hamilton no deja de estar en boca de los medios de espectáculos por su seguidilla de romances. Es que el piloto de Fórmula 1 sacudió el ambiente con los rumores de romance con Shakira. La presencia de ella en una carrera y fotos de una cena en un restaurante alimentaron los rumores.

Pero una modelo brasileña aparece en el mapa de los romances del piloto. Juliana Nalu es una joven brasileña muy atractiva que estaría pujando por el corazón del siete veces campeón del mundo. Una cuenta de Twitter que sigue los pasos de varias celebridades del mundo del espectáculo reveló varios detalles.

Cuando Hamilton hablo de una latina ; se refería a esa chica ufff 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rKDobJGOFA — Amalia (@Amalia32168292) June 13, 2023

Las imágenes que se viralizaron por la red social dan indicios de que Lewis Hamilton conoce a la modelo. Al parecer hubo una cita furtiva de la que no quisieron dejar constancia en redes sociales. Aunque, por separado, mostraron algunos detalles en los que coinciden la decoración del local, las sillas y las cortinas, por lo que se da por hecho que estuvieron juntos.

También varios aseguran que el mes pasado Juliana Nalu y Hamilton fueron vistos disfrutando de un jacuzzi. Las fotografías aparecieron en forma fugaz en el perfil de Instagram de uno de los amigos del piloto. La modelo fue pareja de Kanye West. Mientras se esperan confirmaciones sobre el romance con Shakira, estas fotografías siembran dudas.

La modelo Juliana Nalu de 24 años y lewis Hamilton de 38 , están saliendo desde el 2019 , tienen una relación discreta... Juliana Nalu se mudo a NY en estos días se dice que en el mismo sector donde Hamilton tiene su departamento en Ny.🔍🔎 pic.twitter.com/1U3OAYCkYB — Amalia (@Amalia32168292) June 13, 2023

Los rumores aseguran que Lewis Hamilton y Shakira tienen una relación más seria de lo que parece, pero no hay confirmaciones. Al parecer no tienen la intención de oficializar el vínculo sentimental porque todo estaría en una fase temprana de la relación y no quieren ser asediados por los medios de comunicación. Habrá que ver cómo le cayeron estas fotografías a la colombiana que viene de una compleja separación de Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos con los que se mudó a Miami.