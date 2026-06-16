Aunque su nombre suele aparecer en los créditos de algunos de los programas más vistos de la televisión mexicana,ahora, Andrés Tovar ha acaparado la atención por una razón muy distinta.

El productor, quine ha estado detrás de proyectos como "Sale el Sol" y "Acércate a Rocío", fue vinculado a proceso por presunto fraude procesal y falsedad de declaraciones, en medio de una disputa legal con Imagen Televisión.

La resolución no significa que sea culpable ni que deba ingresar a prisión. Sin embargo, el caso ha puesto el foco público sobre su carrera y su vida.

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Originario de Chiapas, Tovar comenzó su carrera en Televisa, aunque muy alejado del área audiovisual. Sus primeros pininos en la televisora fueron como mensajero y poco a poco se abrió paso hasta llegar a la producción general.

Fungió como asistente de producción y en 2002 trabajó como coordinador de casting para el reality "Operación triunfo".

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Años más tarde, tuvo sus primeras oportunidades en series como "Gossip Girl Acapulco" y la segunda tempora de "Los Héroes del Norte", donde participó como productor asociado.

Además, estuvo en producciones para Estados Unidos como "Uggly Betty", adaptación de la exitosa telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea".

Sin embargo, su etapa más conocida llegó en Imagen Televisión, donde estuvo involucrado en la creación y producción del matutino "Sale el Sol" y el programa de noticias "De Pisa y Corre".

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Tras su salida de la empresa, Tovar se incorporó a TV Azteca, donde encabezó la producción de "Acércate a Rocío", conducido por Rocío Sánchez Azuara y "La Academia" en su decimocuarta generación.

Fuera de los foros, su vida personal también ha estado bajo los reflectores. En 2019 se casó con la actriz Claudia Martín, tras varios meses de relación; pero el matrimonio apenas duró dos años, pues en 2021 anunciaron su separación en medio de fuertes rumores de infidelidad.

La pareja aseguró que el rompimiento se dio por causas irreconciliables, aunque diferentes medios aseguraron que el productor tuvo un desliz con otra mujer.

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Los rumores se acrecentaron cuando, meses después de su divorcio, Tovar confirmó que estaba saliendo con la cantante y actriz Maite Perroni, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2022.

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