Lo que se concibió como una historia de amor, terminó por ser una de las cintas más controvertidas de la década de los 90.

“Una propuesta indecorosa”, protagoniza por Demi Moore y Robert Redford, escandalizó a muchos durante su estreno en cines; y es que la trama fue señalada de promover la prostitución y, lo que hoy se conoce como, la cosificación de la mujer.

La historia sigue a Diana y David, una joven pareja que atraviesa por una profunda crisis económica y, como buenos soñadores, deciden dejar su futuro a la suerte.

Un casino de Las Vegas es el lugar en el que apuestas su última carta y, aunque al principio la fortuna les sonríe, terminan quedándose en bancarrota.

Es justo aquí donde conocer a John Cage, un millonario que les hace una oferta que pone a prueba su relación, sus valores y todo en lo que creían: un millón de dólares por pasar una noche con Diana.

La protagonista fue sumamente criticada por los sectores moralistas de la sociedad, pues aseguraban que promovía la idea de que las mujeres tenían precio. A esto se sumó la participación de Adrian Lyne, rdirector de cine que se caracteriza por hacer historias en las que la temática sexual.

El personaje de John Cage fue el que menor impacto negativo tuvo y le dio a Redford la oportunidad de afianzar el lugar que ya ocupaba: el de galán de cine.

Dónde ver: Paramount / Prime Video / Claro Video

