Convertirse en padre es todo un reto, hacerlo de la noche a la mañana y sin haberlo planeado es un reto todavía mayor, pero que esto suceda en un país donde la paternidad en hombres homosexuales enfrenta trabas legales y sociales lo es todavía más.

Esta es la premisa de "Proud" ("Orgullo"), miniserie polaca de HBO de ocho episodios.

La hitoria sigue a Filip, un hombre que vive sin demasiadas preocupaciones en Varsovia, entre fiestas, alcohol y una vida nocturna que define su rutina. Pero todo cambia cuando la muerte de su hermana lo obliga a hacerse cargo de Tosia, su sobrina.

A partir de esa situación, la serie observa el choque entre un hombre solo que intenta cuidar de una niña, con un entorno institucional poco preparado para su situación y a una sociedad donde los prejuicios y la homofobia son evidentes.

La producción, además, una ventana para explorar los nuevos modelos familiares en Europa del Este.

Con reconocimiento en festivales como Series Mania 2026, donde obtuvo el Grand Prix y el premio a Mejor actor para Ignacy Liss, la serie estrena capítulos cada viernes.

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Dónde ver: HBO