¿Qué pasaría si un terrible error hiciera que dos matrimonios criaran a los hijos equivocados? Esa es la premisa de "Dos familias", una serie británica que combina drama y suspenso psicológico.

Ambientada al sur de Inglaterra, la pareja formada por Pete (James Norton) y Maddie (Niamh Algar) vive una vida aparentemente tranquila con su hijo Theo. Maddie es chef; Pete dejó el periodismo para dedicarse al hogar. Sin embargo, todo se tuerce cuando el hospital les revelar que, al nacer Theo, fue intercambiado con otro bebé y ahora su familia biológica lo reclama.

Los descubrimientos no terminan ahí. Miles Lambert (James McArdle), el otro padre, irrumpe en sus vidas con una propuesta: cada pareja conservará al hijo que han visto crecer. Pero lo que parece una solución civilizada es el principio de un plan macabro. Miles empieza tejer una red de manipulaciones para quedarse con ambos pequeños.

La serie juega con la tensión de lo cotidiano: pasos silenciosos, llamadas telefónicas inesperadas, mensajes ambiguos, visitas “amables” que esconden dobles intenciones. Miles teje su influencia lentamente; Pete y Maddie sucumben a dudas, culpas y decisiones que no sabían que tendrían que enfrentar.

Esta miniserie, de cuatro episodios, es perfecta para quienes buscan una historia corta pero intensa, con giros que resuenan mucho después de apagar la pantalla.

Dónde ver: Disney+

