La frase "dos almas en un mismo cuerpo" nunca había provocado tantas pesadillas como en "Together" la ópera prima del australiano Michael Shanks.

Lo que para muchas parejas suena como el ideal romántico, para Tim y Millie (protagonistas de esta historia) se convierte en una condena visualmente perturbadora.

Tras pasar 10 años en una relación marcada por la codependencia, la pareja decide mudarse a una casa de campo en un intento desesperado de una salvar lo que queda de ellos; sin embargo, pronto descubrirán que este fue su peor error.

El punto de quiebre ocurre tras la visitar una misteriosa cueva; y es que, luego de beber un agua extraña, sus cuerpos comienzan a fusionarse, amenazando así su individualidad.

A través del horror corporal, Shaks plantea la toxicidad y la codependencia extrema que muchas veces puede confundirse con amor.

La elección del elenco aporta un realismo inquietante, ya que Dave Franco y Alison Brie, pareja en la vida real, son los encargados de encarnan a los desafortunados amantes. Su química fuera de la pantalla hace que el espectador crea y se incomode con la tensión, el horror y la desesperación que los personajes sienten.

Dónde ver: Prime Video/ Apple TV