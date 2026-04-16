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El último año de preparatoria de John Bennett y de Ted, su malhablado oso de peluche, transcurre entre travesuras, como la de llamar a una línea erótica desde el teléfono de la escuela, generando así una deuda de 5 mil dólares que los mete en problemas.

Esta comedia ácida, que transcurre en el Boston de 1994, evidencia con humor los distintos pasajes de la adolescencia y aborda en paralelo el vínculo de amistad entre el tímido John y el impertinente Ted, quienes intentan crecer, aunque no maduren.

La familia de John es el marco ideal para que las bromas y expresiones de Ted exploten como palomitas de maíz, pues esta es integrada por temperamentos variados que van desde el ruidoso Matty, el padre de familia al que no le gusta que nadie lo contradiga; Blaire, la sobrina sincera en extremo que suele desafiar al tío con ideas que regularmente rompen las reglas, y Susan, la dulce y conciliadora mamá de John.

La serie consta de ocho episodios en los que Ted es la fuente del humor ácido y de situaciones incómodas que solo él es capaz de sortear sin culpa alguna, como cuando de repente se ve involucrado en una relación amorosa con una mujer casada.

Mientras que en la versión para Latinoamérica Joaquín Cosío da voz al pachón protagonista de la historia, en inglés lo hace Seth MacFarlane, quien además funge en la serie como productor ejecutivo, guionista, director y co-showrunner.

Integran el elenco Max Burkholder como John, además de Alanna Ubach como Susan, Scott Grimes es Matty Bennett y Giorgia Whigham interpreta a Blaire Bennett.

Dónde ver: Universal

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