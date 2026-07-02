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"Te voy a encontrar y te traeré a casa" es la promesa que guía la historia de David Burroughs, un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo, un crimen que asegura no haber cometido.
La serie "Te encontraré" apuesta por el suspenso a lo largo de ocho episodios en los que la verdad sobre lo ocurrido comienza a resquebrajarse cuando aparece una pista que podría cambiarlo todo: un niño con una marca de nacimiento idéntica a la de su hijo desaparecido.
A partir de ahí, la historia se convierte en una carrera contra el tiempo, donde la búsqueda de la verdad y la posibilidad de redención sostienen el ritmo de la serie, marcada por el misterio y los giros constantes característicos del universo de Harlan Coben.
La producción, filmada en Canadá durante 2025, es una adaptación de la novela del autor estadounidense, conocido por llevar sus historias de crimen y secretos familiares a distintas plataformas alrededor del mundo.
En el elenco participan Sam Worthington y Britt Lower, entre otros.
Dónde ver: Netflix
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