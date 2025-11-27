Más Información

Tras su paso por diferentes festivales cinematográficos como Toronto, BFI London y Sundance, llega al streaming “Sueños de trenes”.

Dirigido por Clint Bentley, basado en la novela de Denis Johnson, del mismo nombre, lanzada en 2011.

Joel Edgerton interpreta a Robert Grainier, un leñador que se las ha ingeniado para llevar una vida tranquila, aunque desde sus primeros años enfrentó la sensación de pérdida al quedarse huérfano.

Las situaciones por las que atraviesa a lo largo de su niñez, adolescencia y juventud son, en pequeña escala, reflejo de todo lo que pasa en su entorno, en ese Estados Unidos convulso de principios del siglo XX, con la formación de estructuras políticas, industriales y sociales.

Este hombre se casa y tiene una hija que se vuelve el centro de su mundo, ese mismo que presencia en todo su esplendor la violencia, los abusos y el racismo contra migrantes chinos en aquel Bonners Ferry, de Idaho de principios de los años 1900.

Una tragedia más cambia la vida de Robert, su entorno se transforma, se pregunta por qué otra pérdida, se vuelve solitario y permite que o unas cuantas personas, y una manada de perros, se acerquen.

La fotografía acentúa y hace extensivas al espectador las sensaciones de soledad del protagonista, aislamiento elegido como alternativa para entender la vida y vivirla con lo que le queda. Actúan además Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Nathaniel Arcand y Clifton Collins Jr.

Dónde ver: Netflix

