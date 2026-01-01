Es uno de los fenómenos de este año en el cine México y lo es por varias razones. Primero, porque es una cinta hecha en su totalidad con técnica stop motion, es decir, que crea simulación de movimiento continuado con objetos estáticos, o bien, que usando imágenes fijas al grabarse una tras otra en vídeo, dan la sensación de movimiento a partir de una única imagen.

Bajo este eje se realizó “Soy Frankelda”, historia que se desarrolla en el siglo XIX y que gira en torno a una mujer que aunque es una gran escritora, sus historias oscuras no son tomadas en cuenta, sin embargo ella renuncia a quedarse sólo en silencio.

Frankelda descubre que es en sus sueños donde los monstruos de sus relatos cobran vida. Ahí también habita el príncipe Herneval, atrapado entre sueños y pesadillas, quien la impulsa a seguir escribiendo.

Al mismo tiempo, Frankelda enfrenta los embates de un colega, el escritor Procustes y sus secuaces, quienes no permitirán que la ficción de esta mujer sea conocida. Hay una gran historia detrás de esta producción, que hasta hace muy poco estuvo en salas cinematográficas, y ese es otro motivo por el que hay que ver este filme dirigido por los hermanos Arturo y Roy Ambriz.

Hay que citar que “Soy Frankelda” retoma a los personajes de “Los sustos ocultos de Frankelda”, serie que crearon los Ambriz para el canal de televisión de cable Cartoon Network.

Dicha serie tiene como protagonista a Francisca Imelda, una escritora que descubre la manera de viajar a su inconsciente y es ahí donde conoce a sus creaciones, todo esto en el Siglo XIX.

Después, otro dato que resulta interesante en la producción de esta película, que fue realizada a lo largo de tres años con más de 140 marionetas y en 50 sets (calles, palacios, puentes y ríos), algunos construidos en un área de 20 metros cuadrados y de altura superior a los tres metros.

“Soy Frankelda” es el primer largometraje mexicano hecho por completo en stop motion, tiene 113 minutos de duración, fue estrenada en el Festival de Cine en Guadalajara y en su realización trabajaron 150 personas, participando en todos los procesos del filme.

¿Dónde ver?: HBO Max