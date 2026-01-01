Más Información

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Es uno de los fenómenos de este año en el cine México y lo es por varias razones. Primero, porque es una cinta hecha en su totalidad con técnica stop motion, es decir, que crea simulación de movimiento continuado con objetos estáticos, o bien, que usando imágenes fijas al grabarse una tras otra en vídeo, dan la sensación de movimiento a partir de una única imagen.

Bajo este eje se realizó “Soy Frankelda”, historia que se desarrolla en el siglo XIX y que gira en torno a una mujer que aunque es una gran escritora, sus historias oscuras no son tomadas en cuenta, sin embargo ella renuncia a quedarse sólo en silencio.

Frankelda descubre que es en sus sueños donde los monstruos de sus relatos cobran vida. Ahí también habita el príncipe Herneval, atrapado entre sueños y pesadillas, quien la impulsa a seguir escribiendo.

Al mismo tiempo, Frankelda enfrenta los embates de un colega, el escritor Procustes y sus secuaces, quienes no permitirán que la ficción de esta mujer sea conocida. Hay una gran historia detrás de esta producción, que hasta hace muy poco estuvo en salas cinematográficas, y ese es otro motivo por el que hay que ver este filme dirigido por los hermanos Arturo y Roy Ambriz.

Hay que citar que “Soy Frankelda” retoma a los personajes de “Los sustos ocultos de Frankelda”, serie que crearon los Ambriz para el canal de televisión de cable Cartoon Network.

Dicha serie tiene como protagonista a Francisca Imelda, una escritora que descubre la manera de viajar a su inconsciente y es ahí donde conoce a sus creaciones, todo esto en el Siglo XIX.

Después, otro dato que resulta interesante en la producción de esta película, que fue realizada a lo largo de tres años con más de 140 marionetas y en 50 sets (calles, palacios, puentes y ríos), algunos construidos en un área de 20 metros cuadrados y de altura superior a los tres metros.

“Soy Frankelda” es el primer largometraje mexicano hecho por completo en stop motion, tiene 113 minutos de duración, fue estrenada en el Festival de Cine en Guadalajara y en su realización trabajaron 150 personas, participando en todos los procesos del filme.

¿Dónde ver?: HBO Max

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad". Foto: Emiliano Aguilar / IG

Hermana de Pepe Aguilar explota por burlas de Emiliano Aguilar al compararla con una momia: "Tu mamá y yo tenemos la misma edad"

Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar y desata polémica VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @belindapop / EFE

Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara luce bustier de encaje y ‘enciende’ Instagram con la tendencia

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star. Foto: AP

Meghan Markle es la ‘celebridad más decepcionante’ de 2025, según el Toronto Star

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina: Foto: Tiktok

Tylor Chase vuelve a la indigencia tras rechazar tratamiento; lo captan consumiendo metanfetamina

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta Foto: Santa Fe Klan / IG

Santa Fe Klan hace invitación masiva para festejar el Año Nuevo: Hora y lugar exacta de la fiesta

[Publicidad]