Los fanáticos del anime estarán emocionados al saber uno de los lanzamientos de este otoño, “Sanda”, historia que se desarrolla en un Japón futurista donde la tasa de natalidad es casi nula, razón por la que los niños ocupan un estatus social más alto en comparación con los adultos.

En ese Japón imaginario, tradiciones como la Navidad ya son un recuerdo lejano y personajes como Santa Claus son considerados peligrosos, razón por la que ha sido prácticamente suprimido debido a una extraña maldición.

En los últimos días del año, Sanda Kazushige descubre que su compañera de clase, Shiori Fuyumura, tiene planes de matarlo.

Pueden ser dos las razones para hacerlo: la primera, es que todo parece indicar que el joven tiene una conexión con el mítico Santa Claus; la otra, es que está desesperada por la desaparición de Ono, una de sus amigos.

La campaña de lanzamiento de la serie fue diseñada a la medida de la historia, pues exactamente a la medianoche del día de Navidad de 2024 en Japón, las cuentas oficiales de “Sanda” lanzaron el primer avance de la adaptación de este manga (cómic) al anime. Así se reveló al elenco principal y se informó que el lanzamiento estaba programado para otoño de 2025, es decir, ¡ya!

Las voces de los personajes protagónicos corren a cargo de estrellas del doblaje japonés como Ayumu Murase e Hiroki Tochi; dirige Tomohisa Shimoyama.

Dónde ver: Prime Video