Su carrera inició en el Grêmio de Porto Alegre a inicios de 1998, sus pases y anotaciones lo llevaron a colocarse en el FC Barcelona con apenas 23 años. En paralelo, era una de las figuras centrales de la selección brasileña, su nombre, Ronaldinho.

"Ronaldinho: el único", serie de tres episodios, aborda momentos complejos y controversias de la vida de Ronaldo de Assis Moreira, incluyendo su polémica estancia en una prisión en Paraguay y su paso por clubes europeos y americanos, incluyendo su fichaje con los Gallos Blancos del Querétaro en 2014.

A propósito de que estamos a unos meses de que arranque la edición 23 de la Copa del Mundo, Netflix estrena esta serie de tres entregas que ofrece un retrato íntimo y definitivo de la vida del astro brasileño, con sus claroscuros.

La investigación cuenta con las voces de otras estrellas del balompié como Lionel Messi, Carles Puyol, Ronaldo Nazário, Roberto Carlos, Neymar Jr., y por supuesto el técnico Luiz Felipe Scolari.

Estos testimonios ayudan a entender el espíritu y temperamento de Ronaldo de Assis, quien con apenas 22 años se consagró como una superestrella global del futbol, formando junto a Ronaldo Nazário y Rivaldo el tridente ofensivo y millonario llamado: "Las tres R".

Esta producción que cuenta además con material de archivo nunca antes visto y acceso exclusivo a la vida actual del astro brasileño, es parte de una trilogía de documentales, todos producción de Netflix, sobre el futbol brasileño, que se lanzarán este mismo año.

Dónde ver: Netflix