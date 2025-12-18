Tan sólo siete minutos bastaron para que uno de los museos más famosos del mundo, el museo de Louvre, fuera saqueado en lo que se denominó como el robo del siglo.

HBO Max estrenó "Robo al Louvre: Minuto a minuto", una investigación que recrea, minuto a minuto, el atraco cometido el pasado 19 de octubre y en el que se perdieron nueve joyas invaluables de la Corona Francesa.

Este especial fue producido con el objetivo de conocer detalles inéditos, como la meticulosa planeación de los asaltantes para burlar la seguridad, ingresar al museo y salir de él, sin ser visto, en compañía de 102 millones de dólares y una parte importantísima de la historia.

La investigación incluye reconstrucciones gráficas, testimonios exclusivos de testigos y análisis forenses que llevan a entender cómo se dio este robo.

Si te gustan las producciones que reconstruyen hechos de la vida real, no te resistirás a ver este documental.

Dónde ver: HBO Max