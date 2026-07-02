Para evitar pisar la cárcel, Mario huye al único lugar en el que se le ocurre que puede estar seguro: el pueblo de donde es originario, en Andalucía. Pero no viaja solo, lo acompaña Olivia, su hija adolescente.

Ahí comienza "Olivia", una serie de seis episodios que mezcla drama y comedia a partir del derrumbe de un meteorólogo que, tras un error en televisión en vivo, pasa de ser una figura mediática a convertirse en blanco de críticas y perder por completo la vida que tenía construida.

Más que el escándalo público, la serie se centra en lo que ocurre después de la caída: el regreso a los orígenes, los vínculos familiares rotos y la incomodidad de enfrentarse a un pasado que no estaba resuelto. En ese terreno, el reencuentro con su padre y la presencia de su hija marcan el eje emocional de la historia.

Con ese punto de partida, "Olivia" combina humor y drama para seguir a un hombre obligado a reconstruirse lejos de la fama, en un entorno que lo confronta con todo lo que había dejado atrás.

La serie está protagonizada por Pablo Chiapella, María Schwinning, Nancho Novo, Kira Miró, Fernando Tejero, María Barranco y Lalachus.

Dónde ver: Disney+