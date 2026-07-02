[Publicidad]
Para evitar pisar la cárcel, Mario huye al único lugar en el que se le ocurre que puede estar seguro: el pueblo de donde es originario, en Andalucía. Pero no viaja solo, lo acompaña Olivia, su hija adolescente.
Ahí comienza "Olivia", una serie de seis episodios que mezcla drama y comedia a partir del derrumbe de un meteorólogo que, tras un error en televisión en vivo, pasa de ser una figura mediática a convertirse en blanco de críticas y perder por completo la vida que tenía construida.
Más que el escándalo público, la serie se centra en lo que ocurre después de la caída: el regreso a los orígenes, los vínculos familiares rotos y la incomodidad de enfrentarse a un pasado que no estaba resuelto. En ese terreno, el reencuentro con su padre y la presencia de su hija marcan el eje emocional de la historia.
Con ese punto de partida, "Olivia" combina humor y drama para seguir a un hombre obligado a reconstruirse lejos de la fama, en un entorno que lo confronta con todo lo que había dejado atrás.
La serie está protagonizada por Pablo Chiapella, María Schwinning, Nancho Novo, Kira Miró, Fernando Tejero, María Barranco y Lalachus.
Dónde ver: Disney+
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Cuestionan muerte de tigre de bengala "Kenzo"; uso de arma de fuego debe ser el último recurso contra especies: especialistas
Espectáculos
Taylor Swift y Travis Kelce ya serían esposos; aseguran que la pareja se casó en secreto
Nación
Llaman a evitar riesgos en festejos por el Mundial; piden no participar en retos de "¡quiere volar!", "¡nadaremos!" y pelea de trafitambos
Nación
SNTE pide a Mario Delgado acelerar iniciativa para renovar la carrera magisterial; asegura que hay viabilidad para elevar pensiones
Showbiz
Liam Gallagher se burla de Juan Gabriel y enciende la rivalidad entre México e Inglaterra
Deportes
La afición lo pidió y México respondió con Caifanes antes del duelo ante Inglaterra
Deportes
Infantino sorprende a Jorge Campos con sandalias de lujo: cuánto cuestan y por qué nunca usa zapatos
Deportes
Argentino se burla de México por festejo vikingo, pero Haaland le tapa la boca con inesperado mensaje al Tri