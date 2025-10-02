Cuando el presidente de una nación y una diputada son secuestrados, la policía debe hacer uso de sus mejores elementos para rescatarlos. ¿Pero, qué pasa cuando no son las autoridades quienes piden la ayuda de un negociador de élite, sino el propio secuestrador? Esta es la premisa que impulsa la acción en la cinta "No Negociable".

Alan Bender (Mauricio Ochmann), un hábil negociador de rehenes, es arrastrado al caso más importante y peligroso de su carrera, justo cuando su vida personal está colapsando.

Y es que, Bender está al borde del divorcio debido a las promesas incumplidas que le ha hecho a su esposa, Victoria. La crisis nacional se vuelve una agonía familiar cuando el secuestrador, Vicente Zambrano (Leonardo Ortizgris), hace parte del crimen a Victoria (Tato Alexander).

De repente, la pareja debe usar todas sus habilidades de negociación y psicología, no solo para salvar al presidente, también su matrimonio y sus vidas.

El director Juan Taratuto consigue un balance inteligente entre la acción, la comedia y la crítica social. Más allá del entretenimiento, "No Negociable" usa el secuestro como un espejo para exponer al sistema político corrupto.

Desde su estreno, en julio pasado, la cinta se convirtió en un éxito mundial para Netflix, siendo traducida a 30 idiomas y vista en más de 70 países.

Si buscas una película que te mantenga al borde del asiento, te haga reír y te ofrezca una reflexión, no busques más. "No Negociable" demuestra que a veces, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas.

Dónde ver: Netflix