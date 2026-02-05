Más Información

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

En su papel de psicoanalista y asistido por el sarcasmo y el humor, Luis Gerardo Méndez, el Mirrey de “Nosotros los Nobles”, atiende a un policía (Memo Villegas) que se encuentra en un momento de desesperanza, tras enterarse de la infidelidad de su pareja en esta “buddy comedy”.

No es propiamente voluntaria la atención del psicoanalista al poli deprimido. Se trata de una pena impuesta por las autoridades, así que su trabajo social consiste en dar soporte a este tipo, un hombre que, además, no tiene tiempo de ir a consulta, así que los dos acuerdan que las sesiones se lleven a cabo en una patrulla en lugar del consultorio.

“La hora de los valientes” es un remake de la película argentina “Tiempo de valientes”. La versión mexicana, dicen los críticos, logra tener identidad propia, mezclando comedia con acción y suspenso en un ámbito local, como Tepito o Coyoacán.

La relación entre ambos personajes no es cómoda, pronto los temperamentos afloran, los roces se vuelven parte de lo cotidiano y el sarcasmo es el recurso para lidiar el uno con el otro.

Catalogado en redes sociales con un buen “bromance”, por la química entre el policía y el psicólogo, la dupla formada por Méndez y Villegas es atinada resulta atinada; los dos interactúan cómodamente ante la cámara en escenarios de la ciudad que acentúan por momentos la desesperanza del policía herido y la naturaleza del analista ansioso.

“La hora de los valientes” es dirigida por Ariel Winograd y actúan además Cassandra Ciangherotti y Mauricio Barrientos "El Diablito".

Dónde ver: Netflix

