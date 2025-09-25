Un imperio cervecero y un drama familiar basado en una historia real son los dos protagonistas de la serie de Netflix “La casa de los Guinness”.

La producción nos transporta a la Irlana de 1868, a la casa de la familia Guinness (sí, aquella de la famosa cerveza europea). El punto de partida es la muerte de sir Benjamin, el patriarca y dueño de la cervecería, y los conflictos que se desatan entre sus cuatro hijos: Arthur, Edward, Anne y Ben, por quedarse con la enorme fortuna.

Y es que, casi sin quererlo, el viejo Guinness dejó a dos de ellos al frente del negocio, mientras que a los otro los excluye bajo el pretexto de alejarlos de las tentaciones.

La intriga, las peleas por el poder, los rencores entre hermanos y el drama (mucho del cual fue documentado por la propia familia) narran la historia detrás del imperio de uno de los productos que dan más identidad a Irlanda, considerado un clásico dentro de su cultura.

Mención aparte merece la dirección de arte de este seriado que acerca al público a la vida y las costumbres de hace dos siglos en esa parte de Europa.

Actúan Anthony Boyle, Louis Partridge, Emilu Fairn, Fionn O’Shea, James Norton, Niamh McCormack y Seamus O’Hara, dirigen Tom Shankland y Mounia Akl.

Dónde ver: Netflix