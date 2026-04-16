En el marco del aniversario 33 del fallecimiento de Mario Moreno “Cantinflas”, la mejor manera de recordarlo es viendo una de las películas más importantes de su filmografía: “La vuelta al mundo en 80 días”, la cual le dio al mimo mexicano un Globo de oro.

La historia es una adaptación al cine de la novela de Julio Verne, que inicia cuando el caballero inglés Phileas Fogg, interpretado por David Niven, apuesta 20 mil libras esterlinas a que es capaz de darle la vuelta al mundo en tan solo 80 días.

Para preparar su travesía, Fogg contrata como mayordomo a Passepartout, o "Picaporte" en español, a quien da vida Mario Moreno. Para cumplir con el desafío, la pareja aborda barcos de vapor, ferrocarriles, viajan montados en elefantes y también surcan los cielos en un globo.

Lo divertido de la cinta, en la que “Cantinflas” no habla su idioma nativo sino inglés, es el hecho de ver la manera en que ambos enfrentan obstáculos culturales, de acuerdo al lugar en el que se encuentran, así como retrasos en su ruta, producto de las condiciones climáticas, algo cotidiano hoy en día.

Así, en la India son parte del rescate de una princesa a la que da vida nada más y nada menos que Shirley MacLaine. En España nuestro "Picaporte" se da tiempo para ser parte de una corrida de toros, todo al mismo tiempo que la pareja es perseguida por el detective Fix, quien sospecha que Fogg es el ladrón que robó un banco en Inglaterra, por lo que hace lo posible por apresarlo.

“La vuelta al mundo en 80 días”, producción de 1956, es la primera de las tres que “Cantinflas” hizo habladas en inglés. Las otras dos son: "Pepe", de 1960, y "The great sex war" (La gran guerra de los sexos), de 1969.

La cinta fue rodada en 13 países y 112 localizaciones reales, como España, Japón, Tailandia e India, el presupuesto del filme fue de seis millones de dólares.

Este trabajo le dio a Moreno Reyes el Globo de oro en la categoría de Mejor actor en una película de comedia o musical, en la ceremonia de entrega de 1957, donde el mexicano se impuso a Marlon Brando, Yul Brynner, Glenn Ford y Danny Kaye.

Otra curiosidad es que en la novela original de Verne no existe el pasaje del vuelo en globo aerostático, imagen icónica del filme que fue creada precisamente para dar lógica a la cinta.

Además, en ciertas partes del mundo el crédito de Mario Moreno "Cantinflas" fue mayor al de David Niven.

Dónde ver: Prime Video / Apple TV