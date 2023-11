¿Qué ver?: La peor película de Leonardo DiCaprio y dónde verla

Leonardo DiCaprio es de esos actores que pueden presumir que tiene algunos de los reconocimientos más importantes de Hollywood: un Oscar, Globo de Oro y BAFTA por “El renacido”; otros dos Globos de Oro por “El aviador” y “El lobo de Wall Street”, y un Oso de Plata por “Romeo + Julieta”, entre otros.

Desde que comenzó en la actuación, a inicios de la década de 1990, hasta ahora, que está por cumplir 49 años este 11 de noviembre, Leo ha construido una carrera actoral muy sólida que lo ha convertido en uno de los favoritos del público y se ha desempeñado como ambientalista, luchando, por ejemplo, por salvar a la vaquita marina. Hasta ha sido señalado por salir con mujeres que son más de 20 años más jóvenes que él.

Pero también, entre éxitos cinematográficos como “Titanic”, tuvo algunas caídas y para celebrar su cumpleaños de una manera un poco inusual, hoy recordamos a la que es considerada su peor película , de acuerdo con la calificación del sitio “Rotten Tomatoes”.

Se trata de “Critters 3: Los engendros” (“Critters 3: You are what they eat”), filme con el que, de hecho, debutó en la pantalla.

La cinta de 1991 tiene una puntuación de 0% de la crítica en el sitio especializado, aunque también vale decir que cuenta con tan sólo siete reseñas.

Sin embargo, las más de 10 mil puntuaciones del público la califican con un porcentaje de 23%, así que, tal vez, la crítica especializada no estaba tan equivocada.

Esta película, que puede rentarse en Prime Video, es la tercera entrega de la saga “Critters”, misma que comenzó en 1986 con la película homónima sobre una especie de extraterrestres redondos y malvados que llegan a la Tierra en busca de comida, amenazando la existencia humana.

Esta cinta de terror es considerada por algunos como la peor de la franquicia y, además de ser su debut actoral, se trata de la única secuela en la que ha actuado DiCaprio.