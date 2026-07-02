"La mitad que falta" es una película que sigue a Roman y Dennis, dos jóvenes que coinciden en un grupo de apoyo para personas que han perdido a sus hermanos gemelos. A partir de ese encuentro, ambos comienzan a construir un vínculo inesperado mientras intentan recomponer su identidad tras una ausencia que marcó sus vidas.

Lo que empieza como un drama íntimo sobre el duelo pronto evoluciona hacia una relación compleja donde el humor oscuro y la incomodidad emocional se vuelven parte central de la convivencia entre ambos.

La película destaca precisamente por cómo juega con los límites de ese vínculo: la cercanía, la dependencia emocional y las tensiones que surgen cuando dos personas intentan sostenerse mutuamente sin saber exactamente hasta dónde pueden llegar.

Con un giro gradual hacia el thriller psicológico, la historia evita encasillarse en un solo género y mantiene al espectador en un terreno inestable, donde la relación entre los protagonistas se vuelve el verdadero motor narrativo.

Protagonizada por Dylan O’Brien, Aisling Franciosi y James Sweeney —quien también dirige y escribe el guion—, la cinta combina drama, comedia oscura y suspenso en una propuesta que apuesta más por la incomodidad emocional que por las respuestas fáciles.

Dónde ver: HBO Max