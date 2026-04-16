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"Bronca", en su primera temporada de 10 episodios, generó buenas opiniones por parte de la crítica: recibió en 2024 ocho Premios Emmy y tres Globos de Oro, entre otros reconocimientos. Su tipo de comedia mezcla humor negro, crítica social e ironía.

La primera temporada inició con una riña derivada de un incidente vial ocurrido en el estacionamiento de una tienda y dejó expuesto el vacío existencial, la depresión y la ira reprimida ante el mínimo estímulo. Ahora, la serie baja la velocidad y promete más acidez.

Esta vez el conflicto se cocina a fuego lento, esa violencia activa cambia de revoluciones para dejar ver eso que llaman violencia pasiva entre personajes de distintas edades. Todo enmarcado en un entorno de lujo.

Dónde ver: Netflix

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