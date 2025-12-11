Más Información

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

El Nobel 2025 celebra el poder de la ciencia y la literatura en tiempos de crisis mundial

El Instituto Cervantes recibe el legado feminista e indigenista de la mexicana Rosario Castellanos

Mía busca desde hace años a su hermana desaparecida y el deseo de encontrarla se ha vuelto una obsesión para ella, la cual se acentúa cunado una extraña grabación llega a sus manos, lo que la lleva hasta el pequeño pueblo de Shelby Oaks.

El lugar no es tan apacible como parece, pues hechos inexplicables y fenómenos paranormales no dejan de suceder. Su estancia ahí la aleja más de su objetivo y, al mismo tiempo, la acerca a una extraña presencia que no es amigable.

En este marco se desarrolla "Terror en Shelby Oaks", cinta que originalmente fue pensada como un proyecto modesto para ser subido a YouTube, plataforma en la que Riley, la hermana ausente, era muy popular; la razón es que era investigadora de fenómenos paranormales.

Pero el motivo por el que hay que verla es que el guion fue haciéndose sólido, la idea fue creciendo y tornándose más consistente hasta que se decidió hacer una producción en grande.

Como dato clave, Chris Stuckmann, el reconocido crítico, es quien dirige el filme en el que actúan Camille Sullivan, Sarah Durn, Brendan Sexton y Michael Beach.

Dónde ver: Apple TV / Prime Video

“¡Basta!” Mamá de Ángela Aguilar ‘estalla’ y defiende a su hija en redes. Foto: Shutterstock vía Grosby

“¡Basta!” Mamá de Ángela Aguilar ‘estalla’ y defiende a su hija en redes

Revelan que Danna sería la nueva Teresa en remake de la telenovela. ¿Qué opina Angelique Boyer? Foto: AP / Tomada de Instagram @angeliqueboyer

Revelan que Danna sería la nueva Teresa en remake de la telenovela. ¿Qué opina Angelique Boyer?

Revelan detalles del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón: "ella lo mantenía y él le era infiel desde hace dos años". Foto: Angélica Vale / IG

Revelan detalles del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón: "ella lo mantenía y él le era infiel desde hace dos años"

¡Explota Miss Universo! Fátima Bosch abandona entrevista y cancela compromisos con Telemundo tras preguntas incómodas sobre su polémico triunfo. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

¡Explota Miss Universo! Fátima Bosch abandona entrevista y cancela compromisos con Telemundo tras preguntas incómodas sobre su polémico triunfo

Kylie Jenner. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Kylie Jenner se luce en vestido de cuero y posa amorosa junto a Timothée Chalamet

