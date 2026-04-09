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En la vida real, Salvador Dalí fue uno de los artistas más famosos y peculiares de su tiempo; pero, ¿qué habría pasado si además hubiera sido un detective al estilo de Sherlock Holmes?

De esa premisa parte “Esto no es un misterioso asesinato”, una miniserie que cruza el misterio clásico con el universo del surrealismo.

La historia se sitúa en 1934, cuando un coleccionista de arte reúne en su casa de campo a figuras como Man Ray, René Magritte, Max Ernst, Lee Miller y el propio Dalí.

Después de una noche larga, Magritte despierta junto a un cadáver sin recordar qué ocurrió. La policía lo señala como principal sospechoso, mientras comienzan a surgir nuevos asesinatos.

Es entonces cuando Dalí, acompañado de Gala, decide intervenir. Convertido en una especie de detective improvisado, utiliza su particular forma de ver el mundo para intentar resolver el caso, en contraste con la lógica de la policía.

La serie toma elementos del misterio clásico, pero los lleva a un terreno extraño; y es que los crímenes se construyen a partir de las obras de los propios artistas, haciendo que el surrealismo forme parte de la investigación.

El elenco incluye a Iñaki Mur como Dalí, Mathilde Warnier como Gala y Florence Hall como Lee Miller

Dónde ver: Filmin

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