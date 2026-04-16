Basada en una historia real, "El norte sobre el vacío" presenta una verdad que, por más dolorosa que sea, se ha vuelto cotidiana en México: el despojo de propiedades por parte de la delincuencia organizada.

Plantea además la interrogante de hasta dónde se puede llegar por mantener el honor y conservar la pertenencia de lo propio.

La cinta dirigida por Alejandra Márquez Abella, quien cuenta en su haber con trabajos como "Niñas bien", pone a don Reynaldo en el centro. Este hombre mayor y cazador, que celebra en familia el aniversario del rancho de su padre, ve interrumpido su festejo cuando un grupo de hombres armados se presenta ante él exigiéndole una cuota para llevar la fiesta en paz, esto previo a lo que será la entrega de sus tierras.

Alejo Garza Tamez es el nombre del empresario y cazador (originario de Tamaulipas) que inspiró este filme, pues en 2010 defendió él solo su rancho ante una banda de la delincuencia organizada.

La cinta transita por conceptos como el de la masculinidad, la fragilidad, el arraigo, la tradición y la pertenencia, todos expuestos por el protagonista, que trata de mantener la templanza ante su familia y empleados, aunque al mismo tiempo tenga miedo.

Quien afianza la postura de Reynaldo no es su familia, sino Rosa, una de sus empleadas, quien muestra la determinación que los otros no tuvieron.

Alejandra Márquez recrea en este neo-western esa atmósfera de tensión que en muchos lugares del país se ha transformado en desolación, debido a que sus habitantes fueron cercados y terminaron por huir.

En "El norte sobre el vacío" actúan: Gerardo Trejoluna, Paloma Petra, Dolores Heredia y Juan Daniel García Treviño. El filme fue el gran triunfador en los Premios Ariel de 2023, llevándose Mejor Película, Mejor coactuación femenina y Mejor guion original.

Dónde ver: Prime Video