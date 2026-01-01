Más Información

"Mamita" confirma a Gustavo Rodríguez como escritor de épicas domésticas

La Jalisciense: una de las cantinas más antiguas que sobrevive a la modernidad

2025 devuelve a los grandes de la literatura y sacude el arte con récords y robos históricos: el caso del Louvre marcará época

Pega a traductores que editoriales usen Inteligencia Artificial

¿Planeabas visitar el Museo de Antropología el 1 de enero? Subirán tarifa de acceso a partir de 2026

Cambio de nombre del Kennedy Center para incluir a Trump provoca que artistas cancelen sus presentaciones

Cumplir metas, cambios de hábitos y conseguir una pareja son los propósitos de año nuevo de muchos alrededor del mundo, y sí, también de Bridget Jones.

Entre sus metas está llevar un diario en el que registre su peso, su consumo de alcohol y la cantidad de cigarros que fuma, con la intención de empezar a tomar el control de su vida, algo que a sus 32 años y en una ciudad caótica como Londres no resulta sencillo.

"El diario de Bridget Jones" se ha convertido en una obra de culto porque, con desenfado pero sin ligereza, aborda y humaniza temas como las inseguridades, la soltería y las expectativas sociales, conflictos que hoy atraviesan no sólo a las mujeres, sino a las distintas formas de vivir la vida adulta.

En medio de sus intentos por mejorar, aparece la cereza del pastel: un triángulo amoroso que se convierte en un enredo entre el seductor y descarado Daniel Cleaver (Hugh Grant), quien además es su jefe, y el gallardo Mark Darcy (Colin Firth), un abogado reservado y meticuloso.

Situaciones cómicas rodean constantemente a Bridget, y lo que le ha valido el cariño del público al personaje interpretado por

Renée Zellweger es su autenticidad: torpe en ciertas circunstancias, vulnerable y profundamente humana. Esa honestidad ha generado un efecto espejo, especialmente entre el público femenino, que se ha convertido en una auténtica legión a nivel mundial.

Bridget no se achica, o casi nunca, abraza sus imperfecciones frente a un sistema social que la presiona por no ser "exitosa" bajo estándares tradicionales.

¿Dónde ver?: Netflix

