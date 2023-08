¿Qué ver?: El caracolito que se ganó el corazón de los fans

¿Dónde?: HBO Max

¡A quién se le hubiera ocurrido una historia protagonizada por una conchita con zapatos que se ganaría nuestro cariño! Se trata de "Marcel, el caracol con zapatos" ("Marcel the shell with shoes on"), cinta hecha bajo el género de falso documental que acaba de estrenarse por la plataforma HBO Max.

El filme mezcla escenarios reales con animación stop motion para crear a Marcel, y la historia sigue a un joven caracol que vive con su abuela en una casa que se ha convertido en Airbnb (compañía que ofrece alojamientos a particulares y turísticos), en ese escenario es que es entrevistada por un inquilino, quien se interesa por saber más de su vida.

Gracias al director del supuesto documental, la historia de Marcel se hace viral, pues suben videos de él a Internet, en donde vemos su día a día.

En el filme, basado en una serie de cortometrajes protagonizados por Marcel, el peculiar protagonista nos hace reflexionar sobre temas como qué es lo importante en la vida, como disfrutar de las pequeñas cosas y de la familia.

La cinta fue bien reconocida por la crítica, llegando a estar nominada en entregas como el Globo de Oro y el Oscar a inicios de este año, aunque el ganador indiscutible fue “Pinocho de Guillermo del Toro”. En lugares en los que sí ganó fue en los premios Annie, considerados los mejores en animación, donde se llevó Mejor película independiente y Mejor doblaje.