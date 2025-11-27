Más Información

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

Graciela Iturbide: “Tengo que hacer nuevas fotos”

No cabe duda que este 2025 fue, para Pedro Pascal, el año de su proyección a nivel internacional. El actor consiguió hacerse popular a través de su trabajo en historias que lo mantienen vigente y que le permiten demostrar su rango actoral.

Y una de las cintas que no hace mucho se vieron en salas cinematográficas es “Eddington”, que dirige el también guionista, Ari Aster.

La historia transcurre durante 2020, en un pequeño pueblo de Nuevo México llamado Eddington y es un western moderno que está condimentado con comedia. El conflicto radica en la rivalidad que desata la elección para ocupar la alcaldía de la localidad de Nuevo México.

Una disputa por el poder genera dos bandos: el del sheriff Joe Cross y el del alcalde Ted García, quien como medida de protección sanitaria impuso el uso de mascarillas en el pueblo, acción que desaprobó Cross.

Tanto en sus respectivas casas como en sus vidas, Ted y Joe enfrentan situaciones que poco abonan a sus campañas.

En medio de ellos se encuentran los pobladores, quienes también encaran los efectos de la pandemia por Covid-19 y un ataque de un grupo extremista que genera una revuelta.

Actúan en este western moderno Joaquin Phoenix dando vida a Jor García, Pedro Pascal como Ted García, Emma Stone es Louise Cross, y Deirdre O’Connell es Dawn Bodkin.

Dónde ver: Apple TV / Prime

Bernardo Bosch rompe el silencio: defiende a Fátima tras escándalo de supuesto fraude en Miss Universo 2025. Foto: Fátima Bosch / IG

Bernardo Bosch rompe el silencio: defiende a Fátima tras escándalo de supuesto fraude en Miss Universo 2025

¿Por qué es tan rica? Mientras Carlos III presume una monarquía “austera”, investigaciones afirman que es la más cara de Europa. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

¿Y la austeridad? Mientras Carlos III presume una monarquía limitada económicamente, investigaciones afirman que es la más cara de Europa

Enojo por reaparición de Sergio Andrade; en redes lo tunden: "Tiene deudas con la justicia". Foto: Sergio Andrade / YouTube

Reaparición de Sergio Andrade genera indignación y en redes lo tunden: "Tiene deudas con la justicia"

Profeco clausura hotel de Roberto Palazuelos en Tulum: menú en inglés, propinas forzadas y cero tarifas a la vista. Foto: Tomada de Instagram @robertopalazuelosbadeaux

Profeco clausura hotel de Roberto Palazuelos en Tulum: menú en inglés, propinas forzadas y cero tarifas a la vista

Emily Ratajkowski enciende el otoño con sesión en lencería roja e impone tendencia. Foto: AFP

Emily Ratajkowski enciende el otoño con sesión en lencería roja e impone tendencia

